اماکن عمومی عرضه قلیان در خراسان جنوبی پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، اظهارداشت: در این راستا با اماکن فروش لوازم قلیان نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه قلیان به عنوان مقدمه و منشاء بیماری های است، افزود: عرضه قلیان به عنوان یک معضل اجتماعی در استان باید پیگیری و مدیریت شود.

گلستانی فرد اضافه کرد: در قهوه خانه که مستثنی از برخورد قانونی در عرضه قلیان شدند، نیز باید به طور تدریجی عرضه قلیان کم شود.

وی بر ساماندهی اماکن عرضه قلیان در سطح استان تاکید کرد و گفت: در این راستا به گونه ای برنامه ریزی شود که عرضه قلیان کاهش یافته و مراکز عرضه توسعه پیدا نکند.

گلستانی فرد با بیان اینکه کارگروه سلامت و امنیت غذایی از مهمترین کارگروه های زیربنایی و تاثیر گذار در سطح استانها است، افزود: مصوبات و برنامه ریزی های این کارگروه باید کاربردی بوده و علمیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه نگهداری دام در منازل مسکونی و اماکن شهری دارای مشکلات بهداشتی فروانی بوده و منجر به معضلات بهداشتی جبران ناپذیری می شود، افزود: هم اکنون مقدمات ساخت این مرکز در استان فراهم شده و باید جهادکشاورزی به عنوان متولی این امر بر تسریع اجرای این پروژه نظارت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه موضوع تامین آب این مرکز باید از سوی دستگاه های متولی در دستور کار قرار گیرد، یادآور شد: درخواست تامین حفر چاه آب برای تامین آب این مرکز باید از سوی جهادکشاورزی انجام شود.