تکذیب واگذاری 2 هزار هکتار از اراضی پارک ملی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز چهارشنبه در مراسم اولین جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی و بزرگداشت روز محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست در جمع خبرنگاران افزود: مدتی است که خبر واگذاری دو هزار هکتار از اراضی حفاظت شده پارک ملی گلستان از سوی سازمان محیط زیست منتشر شده است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه واگذاری در کار نیست اظهارداشت: چندی پیش تعدادی از اهالی شهرستان شاهرود به همراه نماینده خود در مجلس شورای اسلامی به سازمان محیط زیست آمدند و ادعای مالکیت خود را بر دو هزار هکتار از اراضی پارک ملی گلستان که در اختیار سازمان محیط زیست است اعلام کردند.

معاون رییس جمهوری افزود: آنان ادعا داشتند که اجداد و پدرانشان صدها سال پیش در آنجا کشت و زرع می کردند و دامهایشان را در آن اراضی به چرا می بردند.

محمدی زاده ادامه داد: ما مطلبی را که برای اداره کل محیط زیست استان گلستان نوشتیم این بود که اگر ادعای این افراد مبنی بر داشتن سندی اثبات شود یا باید آن مناطق از مالکیت حفاظت سازمان محیط زیست خارج و به آنان واگذار شود و یا اینکه به همان میزان اراضی در جای دیگری به آنان زمین داده شود.

وی تاکید کرد: این پیشنهادها در صورت اثبات ادعای آنها تحقق می یافت اما بعد از بررسی ها هیچگونه سندی مبنی بر مالکیت آنها در مورد دو هزار هکتار اراضی مطرح شده به دست نیامد بنابراین این دو پیشنهاد هم منتفی شد.

محمدی زاده گفت : اما این افراد بر اساس حقوق عرفی خود مبنی بر اینکه در گذشته دامهایشان را در این اراضی به چرا می آورند داشتند ، به مدیر کل محیط زیست استان گلستان اعلام کردیم که مقداری از مناطقی را که از نظر قانونی ظرفیت دارد ،فقط به منظور چرای دام در اختیار آنان قرار گیرد و هیچگونه واگذاری صورت نخواهد گرفت.

وی اظهارداشت:بنابراین واگذاری دو هزار هکتار از اراضی پارک گلستان را تکذیب می کنم و اعلام می کنم هیچ گونه واگذاری صورت نخواهد گرفت و اداره ثبت و اسناد استان نیز به عنوان مرجع قانونی اعلام کرد که هیچ گونه مدرک و سندی برای اثبات ادعای انها وجود ندارد.