وزیر ارشاد: نسبت به توقیف روزنامه «شرق» اقدام خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در حاشیه‌ جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاهد بودم در هفته دفاع مقدس روزنامه شرق کاریکاتوری منتشر کرد که توهینی به رزمندگان دفاع مقدس محسوب می‌شد اظهار کرد: این کاریکاتور در رسانه‌های بیگانه و سایت‌های ضد انقلاب انتشار گسترده‌ای داشت که نشان از نوعی هماهنگی دارد.

وی افزود: از انتشار کاریکاتور توهین آمیز به رزمندگان دفاع مقدس توسط یک روزنامه داخلی بسیار متاثر شدیم و بلافاصله اخطار کتبی دادیم و دادستانی نیز بررسی‌ها و برخورد لازم را انجام خواهد داد. بنابراین از روزنامه‌ها و نشریات و به طور کلی مطبوعات انتظار داریم همواره دقت کنند تا مطلبی توهین‌آمیز نسبت به کسانی که باعث افتخار نظام و سربلندی ما هستند، منتشر نکنند.

ناصر سراج عضو هیئت نظارت بر مطبوعات هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به زودی نتیجه هیئت نظارت در خصوص روزنامه شرق اعلام می شود.

روزنامه شرق روز سه شنبه در کاریکاتور خود، کارتونی را نقاشی شده که افراد به جای بستن سربند به روی پیشانی، سربندها را به روی چشمان خود می بندند.