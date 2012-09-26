امدادرسانی هلال احمر گیلان به 100 خانوار آسیب دیده در سیل

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا همتی افزود: با بارش شدید باران و جاری شدن سیل 324 امدادگر و نجاتگر هلال احمر در قالب 18 تیم امدادی به حالت آماده باش درآمدند.

وی اظهارداشت: امدادگران هلال احمر به همراه تجهیزات مورد نیاز در مناطق شهری و روستایی رشت،لاهیجان، فومن، سیاهکل، لنگرود و شفت حاضر و به 107خانوار آسیب دیده از سیل خدمات امدادی ارائه کردند.

معاون هلال احمر گیلان تخلیه آب از منازل را از دیگر خدمات امدادگران در این مدت دانست و یادآورشد: با ارزیابی های بعمل آمده و بر اساس نیاز اقلام امدادی شامل پتو، موکت، روغن خوراکی و انواع کنسرو در بین برخی از آسیب دیدگان بر اساس نیاز توزیع شد.

جراحی غده ای 15 کیلوگرمی از رحم زن تالشی

در یک عمل جراحی در بیمارستان الزهرای رشت غده ای 15 کیلویی از رحم زنی 44 ساله خارج شد، این زن تالشی به دلیل بزرگی بیش از حد معمول شکم و خونریزی به این بیمارستان مراجعه کرده بود که بعد از آزمایش ها و عکسبرداری پزشکان متوجه غده ای 15 کیلویی در رحم وی شدند که پس از دو ساعت جراحی از بدنش خارج شد.

رویا فرجی جراح و متخصص زنان و زایمان در این زمینه گفت: وجود چنین غده ای دربدن بیمار کم نظیر است، وی حال عمومی بیمار را رضایت بخش اعلام کرد.

تسهیلات گمرکات گیلان به فعالان اقتصادی خوشنام

ناظر گمرکات گیلان گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با شناسایی فعالان اقتصادی خوشنام که براساس استانداردهای بین المللی معرفی می شوند، تسهیلات و امکانات ویژه ای به آنها ارائه خواهد شد.

پرویز تقوی افزود: واجدین شرایط می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی گمرک ایران به آدرس www.irica.gov.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام و از تسهیلات ویژه فعالان اقتصادی خوشنام بهره مند شوند.

وی اظهارداشت: شاخص های شناسایی فعالان اقتصادی در بانک جهانی تهیه و هرساله بیش از 170 کشور در فضای کسب و کار رتبه بندی می شوند و کشورها با در نظر گرفتن این رتبه بندی برای کسب رتبه بهتر بیشتر تلاش می کنند.

ناظرگمرکات گیلان ادامه داد: در این رتبه بندی 10 شاخص مطرح است که یکی از آنها تجارت خارجی یا فرامرزی است.