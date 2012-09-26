رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع انتخاباتی شنای استان، "پژمان بارون زاده" بازیکن اسبق و مربی فعلی تیم شنای گچساران به عنوان رئیس هیات شنای استان انتخاب شد.

وی با 15 رای موافق توانست به این سمت منصوب شود.

بارون زاده متولد ۱۳۵۵ساکن گچساران و از بازیکنان اسبق واترپلوی استان و دارای مدرک مربیگری بین المللی است.

دانشجویان یاسوجی در اعتراض به فیلم موهن صهیونیستی اجتماع می‌کنند

رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دانشگاهیان شهر یاسوج، روز پنج شنبه در اعتراض به فیلم توهین آمیز آمریکایی، صهیونیستی، اجتماع خواهند کرد.

محمدرضا الهی افزود: این فیلم، توهین آمیز، دسیسه ای بود که بیداری جهان اسلام را به دنبال داشته و سبب وحدت هرچه بیشتر مسلمانان شد.

وی بیان داشت: این اجتماع همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء و دعای پرفیض کمیل، در گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار می شود.