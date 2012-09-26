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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

دهکردی:

آب مورد نیاز اراضی حاشیه سدهای خوزستان تامین شده است

آب مورد نیاز اراضی حاشیه سدهای خوزستان تامین شده است

اهواز- خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان از تامین آب مورد نیاز اراضی حاشیه سدها برای اجرای طرحهای کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله دهکردی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای توسعه کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: به منظور توسعه باغات در استان مقرر شده بود اداره کل منابع طبیعی نسبت به شناسایی اراضی قابل کشت حاشیه سدها اقدام کند.

وی با بیان اینکه تا کنون سه هزار و 800 هکتار از اراضی حاشیه سدها برای اجرای طرحهای کشاورزی معرفی شده اند، گفت: آب مورد نیاز این اراضی تامین شده است.

دهکردی همچنین از تامین آب مورد نیاز حدود 20 هزار هکتار اراضی دیگری که توسط منابع طبیعی معرفی شده خبر داد و افزود: در اطراف سد کارون 3 نیز، آب مورد نیاز پنج هزار هکتار زمین قابل تامین است.

وی با اشاره به تقاضاهای گذشته کشاورزان خوزستانی برای تامین آب مورد نیاز، اظهار کرد: یکهزار و 445 تقاضا در این راستا به شورای توسعه کشاورزی استان ارائه شده  که بررسی می شود.

دهکردی با تاکید بر حفظ حقوق متقاضیان قدیمی، گفت: 415 تقاضای جدید نیز به این سازمان ارائه شده که در حال حاضر 35 فقره پرونده در 9 شهرستان استان آماده طرح در کمیسیون است.

وی همچنین از اصلاح 377 فقره پروانه بهره برداری از آب در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان خبر داد و گفت: در این راستا بیش از یک هزار و 600 لیتر در ثانیه در دبی چاه ها صرفه جویی شده است.
 

کد مطلب 1706000

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