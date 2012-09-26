آب مورد نیاز اراضی حاشیه سدهای خوزستان تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله دهکردی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای توسعه کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: به منظور توسعه باغات در استان مقرر شده بود اداره کل منابع طبیعی نسبت به شناسایی اراضی قابل کشت حاشیه سدها اقدام کند.

وی با بیان اینکه تا کنون سه هزار و 800 هکتار از اراضی حاشیه سدها برای اجرای طرحهای کشاورزی معرفی شده اند، گفت: آب مورد نیاز این اراضی تامین شده است.

دهکردی همچنین از تامین آب مورد نیاز حدود 20 هزار هکتار اراضی دیگری که توسط منابع طبیعی معرفی شده خبر داد و افزود: در اطراف سد کارون 3 نیز، آب مورد نیاز پنج هزار هکتار زمین قابل تامین است.

وی با اشاره به تقاضاهای گذشته کشاورزان خوزستانی برای تامین آب مورد نیاز، اظهار کرد: یکهزار و 445 تقاضا در این راستا به شورای توسعه کشاورزی استان ارائه شده که بررسی می شود.

دهکردی با تاکید بر حفظ حقوق متقاضیان قدیمی، گفت: 415 تقاضای جدید نیز به این سازمان ارائه شده که در حال حاضر 35 فقره پرونده در 9 شهرستان استان آماده طرح در کمیسیون است.

وی همچنین از اصلاح 377 فقره پروانه بهره برداری از آب در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان خبر داد و گفت: در این راستا بیش از یک هزار و 600 لیتر در ثانیه در دبی چاه ها صرفه جویی شده است.

