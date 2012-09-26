هفت طرح اشتغالزایی در سرعین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر بعد از ظهر ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری سرعین تصریح کرد: هفت پروژه تصویب شده در حوزه های اقتصادی، تولیدی و عمرانی است که با اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد ریال به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات بانکی خواهد بود، تصریح کرد: بانکهای عامل برای تسریع در آغاز این پروژه ها که می تواند روند توسعه شهرستان را در پی داشته باشد، همکاری کنند.

به گفته دبیر شهرستان سرعین یکی از قطبهای گردشگری و اقتصادی استان اردبیل است و لازم است برای توسعه این شهرستان پروژه های مختلف عمرانی احداث و پروژه های نیمه تمام تکمیل شود.

وی همچنین در خصوص پروژه های مهر ماندگار این شهرستان افزود: سرعین سه پروژه مهم مهر ماندگار دارد که تکمیل این پروژه ها تا اتمام عمر دولت دهم در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.

فرماندار سرعین طرح تصفیه خانه این شهرستان، مدرسه شبانه روزی و تولید برق بادی با پیشرفتهای متفاوت را از دیگر پروزه های مهر ماندگار این شهرستان برشمرد.

وی تاکید کرد: سرعین به عنوان قطب گردشگری کشور با پذیرش سالانه بیش از پنج میلیون مسافر پتانسیلهای قابل توجهی برای سرمایه گذاری دارد که لازم است زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این شهرستان فراهم شود.

