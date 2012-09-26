مرگ عامل دستگیری قذافی در پایتخت فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: عمران جمعه شعبان عامل دستگیری معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی در یکی از بیمارستانهای پاریس درگذشت.

روزنامه الوطن لیبی در این باره نوشته است : عمران یکی از انقلابیونی بود که در دستگیری سرهنگ قذافی در شهر سرت در سال گذشته نقش بسزایی داشت هنگام بازگشت از شهر مزده ربوده و به شهر بنی ولید منتقل شد.

وی به مدت پنجاه روز در معرض انواع شکنجه ها قرار گرفت تا اینکه با میانجیگری محمد المقریف رئیس کنگره ملی لیبی آزاد شد.

این روزنامه لیبیایی افزود: وی برای مداوا به فرانسه منتقل شد، اما مصدومیت وی به حدی بود که سبب مرگش شد.

محمد المقریف در صفحه فیسبوک خود به مرگ وی واکنش نشان داد.

این در حالی است که کنگره ملی لیبی ضمن شهید توصیف کردن عمران جمعه شعبان، از وزارت دفاع و وزارت کشور لیبی خواست که درباره عاملان ربودن و شکنجه عمران و دوستانش تحقیق کنند، مظنونین را به دست عدالت بسپارند و اسرای موجود در بنی ولید را آزاد کنند.