حبیب الله راهداری سرپرست فرمانداری زابل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، راهداری که پیش از این معاون امور اداری و مالی فرمانداری زابل بود، با حفظ سمت طی مراسمی با حضور رجبعلی شیخ زاده معاون استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان سرپرست فرمانداری زابل معرفی شد.

در حکم استاندار سیستان و بلوچستان خطاب به راهداری آمده است: با توجه به استعفای جناب آقای حسین کیخا فرماندار شهرستان زابل به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی سرپرستی آن فرمانداری به جنابعالی محول می گردد، امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب مفید خویش در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.

علت استعفای غیرمنتظره حسین کیخا فرماندار سابق زابل مشکلات شخصی بوده است.