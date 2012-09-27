188 پایگاه جشن عاطفه ها در ساوه کمکهای مردم را جمع آوری می کنند

محمد تقی جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهرافزود: کمک های جمع آوری شده ، بلافاصله در اختیار نیازمندان قرار می گیرد تابین دانش آموزان و حتی دانشجویان نیازمند تقسیم شود .

افزود: در سال گذشته 470 میلیون ریال میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری شد و انتظار می رود که امسال حدود 800 میلیون تومان جمع آوری شود .

وی در ادامه تصریح کرد: امسال انتظار می رود با این جشن ها قلوب انسانها را به یکدیگر نزدیک کنیم و حتی یک دانش آموز کم بضاعت هم در این کشور نداشته باشیم.

جوادی حضور در جشن عاطفه ها را از دو جهت قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: کمک به افراد نیازمند از یک طرف و همچنین فراهم آوردن امکان تحصیل برای فرزندان این افراد از سوی دیگر باعث بهره مند شدن از اجر معنوی خواهد شد.