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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

جوادی

188 پایگاه جشن عاطفه ها در ساوه کمکهای مردم را جمع آوری می کنند

188 پایگاه جشن عاطفه ها در ساوه کمکهای مردم را جمع آوری می کنند

ساوه -خبرگزاری مهر: رئیس اداره کمیته امداد ساوه گفت: امسال برای جشن عاطفه ها 188 پایگاه ثابت و سیار در نظر گرفته شده که کمکهای مردم را جمع آوری می کنند.

محمد تقی جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهرافزود:  کمک های جمع آوری شده ، بلافاصله در اختیار نیازمندان قرار می گیرد تابین دانش آموزان و حتی دانشجویان نیازمند تقسیم شود .

افزود: در سال گذشته 470 میلیون ریال میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری شد و انتظار می رود که امسال حدود 800 میلیون تومان جمع آوری شود .

وی در ادامه تصریح کرد: امسال انتظار می رود با این جشن ها قلوب انسانها را به یکدیگر نزدیک کنیم و حتی یک دانش آموز کم بضاعت هم در این کشور نداشته باشیم.

جوادی حضور در جشن عاطفه ها را از دو جهت قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: کمک به افراد نیازمند از یک طرف و همچنین فراهم آوردن امکان تحصیل برای فرزندان این افراد از سوی دیگر باعث بهره مند شدن از اجر معنوی خواهد شد.

کد مطلب 1706013

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