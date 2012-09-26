به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ناظری ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از 20 عنوان کتاب وابسته به سپاه صاحب‌الزمان (عج) اظهار داشت: اینکه ما در جنگ تحمیلی حتی یک وجب از خاک کشورمان را از دست ندادیم چیز عجیبی نیست، چرا که زمانی که سه نیروی مردم، مکتب و رهبری خالصانه در کنار یکدیگر قرار بگیرند در هر کاری موفق خواهند شد.

وی افزود: با این مدل کشور ما روز به روز بیشتر در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد و این دور از ذهن نیست که روزی ملت نخست دنیا در ابعاد گوناگون شویم.

معاون ادبیات و نشر سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس سپاه استان اصفهان تاکید کرد: پیروی از ولایت‌فقیه و رهبری مهم‌ترین پیام دفاع مقدس است واین پیام یادگاری از زبان شهداست که لازم است آنها را با زبان شیوا در کتاب‌های دفاع مقدس بیان کنیم و به نسل آینده اعلام کنیم که اگر می‌خواهید کشورتان پیشرفت کند راز آن در پیروی از رهبر و ولایت‌فقیه نهفته است.

وی ادامه داد: کشور ایران تاکنون با هدایت رهبری فرزانه توانسته است فراز و نشیب‌های بسیاری را با سربلندی طی کند که هر کدام از آنها می‌تواند ملتی را نابود کند.

معاون ادبیات و نشر سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس سپاه با بیان اینکه تاریخ ملت پرافتخار ما همواره سرشار از اخلاق، مردانگی و مروت بوده است، گفت: در سال‌های اخیر حدود یک هزار و 200 کتاب درباره فرهنگ ایثار و شهادت به چاپ رسیده است وسپاه و بسیج مفتخر است که 10 درصد از این کتاب‌ها را به چاپ رسانده است.

وی افزود: با توجه به ایده‌ای فراوانی که هنوز از تاریخ جنگ وجود دارد، لازم است تمام همت خود را به کار ببریم تا این الگوی مقدس و بی‌نظیر را بار دیگر احیا و یادآوری کنیم.