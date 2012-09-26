بیداری اسلامی در منطقه منجر به انسجام امت اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین بلک ظهر چهارشنبه در همایش مبلغات شهرستان اهواز، اظهار کرد: با توجه به زیستن در عصر توسعه و پیشرفت و ارتباطات، باید تضارب آرا و افکار وجود داشته باشد و جوامع بشری باید با سلاح منطق و علم و دانش با هم روبرو شوند.

وی با بیان اینکه امروز در عصر توسعه، پیشرفت و ارتباطات زندگی می کنیم، افزود: اما با ا ین وجود شاهد آن هستیم که سردمداران دموکراسی و آزادی از بدترین روشهای غیر منطقی استفاده می کنند.

بلک با تاکید براینکه استفاده از این روشها نشانه ضعف دشمنان است، تصریح کرد: امروز وضعیت استکبار جهانی به یک ضعف و ناتوانی کشیده شده که نجات خود را در این یاوه گویی ها و استفاده از سخیف ترین روشها می بیند.

وی تصریح کرد: زمانی که دشمنان قدرت پاسخگویی در صحنه را ندارند به یاوه‌ گویی می‌ پردازند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اهانت اخیر دشمنان اسلام به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) گفت: این ترفندی که امروز دشمنان اسلام در پیش گرفته‌ اند، ترفند جدیدی نیست و آخرین تیر در ترکش است.

وی افزود: سقوط دشمنان و ابرقدرتها از مدتها پیش آغاز شده و درحال حاضر نتایج خود را نشان می ‌دهد و این اهانت و جسارتها به ساحت قدس پیامبر اکرم(ص) قطعاً تأثیری نخواهد داشت.

بلک با بیان اینکه اقدام توهین آمیز اخیر آمریکا و صهیونستها، صحنه اسلام‌ ستیزی و مقابله با بیداری اسلامی در جهان است، گفت: آمریکا باید بداند اگر بخواهد در برابر اسلام و دین ما بایستد، همه مسلمانان دنیا در مقابل آن می ایستند.