به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس و آلومینیوم هرمزگان که عصر امروز در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و در این موضوع شکی نیست. به هرحال همه تیم های دنیا در مقطعی به مشکل می خورند که پرسپولیس هم از این موضوع مستثنی نیست.

وی افزود: تمام فوتبال ما استقلال و پرسپولیس است و اگر فوتبال ایران رونق دارد بخاطر این دو تیم است. همیشه باید کمک کنیم که استقلال و پرسپولیس خوب باشند؛ چرا که هر وقت این دو تیم خوب بودند تیم ملی قدرتمندی داشته ایم مثل زمان برانکو ایوانکوویچ.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با اشاره به پیروزی تیمش مقابل پرسپولیس در یک بازی دوستانه تاکید کرد: بازی دوستانه پیش از فصل برای ما ملاک نیست. پرسپولیس شرایط خوبی در جدول دارد و به همین خاطر این مسابقه برای آنها هم دشوار است.

میثاقیان با ابراز ناراحتی از محرومیت تماشاگران پرسپولیس تصریح کرد: فوتبال بدون تماشاگر دو ریال هم نمی‌ارزد. هرچند تماشاگران گاهی نام مرا اکبر ضد فوتبال فریاد می زنند، اما من حتی از این حرفشان روحیه می گیرم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حاضرید با باخت مقابل پرسپولیس به خارج شدن این تیم از بحران کمک کنید؟، افزود: من حتی حاضرم در این مسابقه سرم را بدهم اما پیروز شوم منظورم از کمک کردن به استقلال و پرسپولیس این نبود که به آنها راه بدهیم تا پیروز شوند. شرایط ما و پرسپولیس شبیه هم است و برای کسب سه امتیاز با هم جنگ داریم.

سرمربی آلومینیوم هرمزگان در خصوص احتمال برکناریش در صورت باخت مقابل پرسپولیس گفت: ترجیح می‌دهم به این سوال جواب ندهم. چرا شما بجای مطرح کردن این موضوع نمی گویید من در بندرعباس چه کار کرده ام و این تیم را چطور از لیگ دسته یک به لیگ برتر آورده ام. به هر حال من قول می دهم آلومینیوم را در لیگ برتر نگه دارم.

اکبر میثاقیان وقتی در میانه های کنفرانس یک لیوان آب نوشید، با طعنه و شوخی خبرنگاران مبنی بر مسموم نشدن مواجه شد. وی در واکنش به این شوخی گفت: وقتی من در شمال ایران فوتبال بازی می کردم از جوی های کنار زمین آب می خوردیم و هیچ مشکلی هم برایمان پیش نیامد.

سرمربی آلومینیوم هرمزگان ادامه داد: من به همسرم گفته ام که مرگ طبیعی ندارم! من در کنار زمین فوتبال می میرم حالا یا شما خبرنگاران من را سکته می دهید یا تماشاگران چیزی به سر ما می زنند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره میزان دوندگی بازیکنان لیگ ایران گفت: در تمام تیم هایی که حضور داشته ام بازیکنانم بیشترین دوندگی را داشته اند. ما چنین چیزی را تمرین می کنیم و اگر بازیکنانم در زمین ندوند باید جوابگو باشم.

میثاقیان درباره غیبت علی کریمی در بازی با آلومینیوم هم گفت: حیف است بازیکنی مثل کریمی بازی نکند.

سرمربی آلومینیوم هرمزگان در حالی به نشست خبری آمده بود که پیراهن سفیدی به تن داشت. موضوعی که باعث تعجب خبرنگاران شد و از او درباره علت تغییر رنگ پیراهنش سوال پرسیدند. وی همچنین به کاهش وزنش اشاره و تصریح کرد: 115 کیلوگرم بودم اما 28 کیلوگرم لاغر شده ام. وقتی تیمم می برد چاق می شوم!

تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان فردا پنجشنبه در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میهمان پرسپولیس است.