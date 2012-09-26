نقش اساسی و محوری معاونتهای اداری و مالی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کرمی در همایش معاونین و مدیران مالی و اداری شهرداری کلانشهرهای کشور گفت: افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، ایجاد منابع جدید درآمدی پایدار برای تحقق اهداف شهرداری ها را طلب می کند.

وی با اشاره به جایگاه خاص حوزه معاونت های مالی و اداری شهرداری ها خاطرنشان کرد: هم اندیشی شهرداریها در قالب برگزاری همایش های اینچنین با توجه به اهداف برنامه دوم پنج ساله کشور تثبیت کننده پویایی و ارتقای شهرداری هاست.

معاون اداری و مالی شهرداری کرمانشاه تشکیل اتحادیه شهرداری ها برای ایجاد یک ساختار مناسب را خواستار شد و ادامه داد : تشکیل این اتحادیه در راستای ماده 173 قانون پنجم توسعه کشور خواهد بود .

کرمی به اهداف کلی و عمومی کلانشهرها اشاره کرد و گفت: انتقال تجارب مفید و موثر شهرها به یکدیگر، شناسایی نارسایی ها و مشکلات، همفکری و تبادل نظر در جهت بهبود و ارتقای کمی و کیفی خدمات کلانشهرها، هماهنگی، همگرایی و همکاری در ارتباط با مسائل شهرداری ها و همکاری های مطالعاتی از اهداف عمده این همایش است.

وی با ابراز خوشایندی از برگزاری این همایش در کرمانشاه ابراز امیدواری کرد : این همایش منشاء خدمات و پویایی و بالندگی شهرداریها و درنهایت شهرهای کشور شود.





