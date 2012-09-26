تشریح مواضع جنبش عدم تعهد و چین در سازمان منع سلاح های شیمیایی توسط سفیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه، گروه عدم تعهد و چین ضمن اذعان به اینکه سلاحهای کشتار جمعی یکی از مهمترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید، خواستار خلع سلاح کامل و همه جانبه شدند و راه رسیدن به این هدف جهانی را اجرای غیرتبعیض آمیز تمام مفاد کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی دانستند.

در این بیانیه، که کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دایم کشورمان در سازمان منع سلاح های شیمیایی بعنوان رئیس عدم تعهد در لاهه آنرا قرائت کرد، کشورهای عضو عدم تعهد و چین از مفاد بیانیه سند نهایی شانزدهمین کنفرانس سران دولت ها و کشورهای عضو عدم تعهد در تهران و تصمیمات آنها، در ارتباط با کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و تحولات سازمان آن حمایت کردند.

در بیانیه مشترک کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و چین یکبار دیگر از اینکه کشورهای دارنده سلاح های شیمیایی بویژه آمریکا و روسیه نتوانسته اند به تعهدات خود در امحاء کامل ذخایر سلاح های شیمیایی خود تا ضرب الاجل تعیین شده برای این منظور یعنی 29 آوریل 2012 (10 اردیبهشت 1391) عمل کنند، ابراز نگرانی جدی شده و تصریح شده که عدم پایبندی کشورهای مذکور به تعهدات خود موجب آسیب رساندن به کنوانسیون خواهد بود. در این بیانیه از کشورهای دارنده سلاح های شیمیایی خواسته شده است که به تعهدات اصولی خود در نابودی کامل این سلاح ها پایبند باشند.

در این بیانیه، در ارتباط با موضوع «جهانشمولی» کنوانسیون منع سلاح های شیمیاییو الحاق هر چه سریع تر غیراعضاء به آن، از دبیرخانه فنی سازمان منع سلاح های شیمیایی و تمام کشورهای عضو خواسته شده است تا تلاش های خود را دوچندان کنند و تاکید شده است که کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند، نباید از منافع مترتب بر کنوانسیون که شامل کشورهای عضو می شود، برخوردار باشند.

اجرای کامل، موثر و غیرتبعیض آمیز مفاد کنوانسیون در خصوص تجارت و همکاری بین المللی بین کشورهای عضو و حذف کنترل ها و محدودیت های صادراتی بین اعضاء که از سوی برخی از کشورها با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت می گیرد، از دیگر موضوعاتی بوده است که در این بیانیه مشترک از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و چین بر آن تاکید شده است. در همین ارتباط، اذعان شده است که اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورهای عضو برخلاف مفاد کنوانسیون است و می تواند اعتبار آن را مخدوش نماید.

در بخشی از این بیانیه، مصوبه سازمان برای تاسیس شبکه بین المللی حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی در سازمان منع سلاح های شیمیایی که توسط کشورمان پیشنهاد شده است مورد حمایت کشورهای عضو عدم تعهد و چین واقع شده است.

لازم به توضیح است که سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) پس از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC ) در سال 1997، با هدف اجرای مفاد این کنوانسیون در لاهه (هلند) ایجاد شد. در حال حاضر 188 کشور عضو این کنوانسیون هستند (رژیم صهیونیستی، میانمار، مصر، آنگولا، سوریه، سومالی، کره شمالی و کشور تازه تاسیس سودان جنوبی عضو این کنوانسیون نیستند) که در میان کنوانسیون های خلع سلاحی در جهان، بیشترین تعداد اعضاء را دارا می باشد. این سازمان دارای یک شورای اجرایی مرکب از 41 کشور است که به همراه کنفرانس کشورهای عضو(CSP)، مهمترین نهادهای تصمیم گیر این سازمان محسوب می شوند .

جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه اصلی ترین قربانی سلاحهای شیمیایی می باشد، با بهره گیری از تجارب خود در این زمینه و آگاهی از عواقب و خطرات اینگونه سلاحها، در جریان تدوین، تصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و همچنین پس از ایجاد سازمان مربوطه، همواره نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای در تحولات و روندهای آن داشته و در حال حاضر نیز یکی از اعضای فعال و تاثیرگذار شورای اجرایی این سازمان است.

خاطرنشان می شود هفتادمین اجلاس شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی، که به طور فصلی (4 بار در سال) برگزار می شود، از روز سه شنبه مورخ 4 مهرماه به مدت 4 روز در لاهه هلند برگزار می شود. هیاتی به سرپرستی کاظم غریب آبادی، سفیر کشورمان در هلند و نماینده دایم نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی در این اجلاس حضور دارد.