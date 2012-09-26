نخست وزیر سابق ژاپن رهبر اپوزیسیون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نخست وزیر پیشین ژاپن ریاست حزب لیبرال دموکرات (LDP) را که بزرگترین حزب اپوزیسیون این کشور است، عهده دار شد.

وی در مرحله دوم انتخابات درون حزبی موفق با کسب 108 رای در مقابل 89 رای، "شیگرو ایشیبا" وزیر دفاع سابق را شکست دهد.

به این ترتیب در صورت پیروزی حزب لیبرال دموکرات در انتخابات پارلمانی آتی ژاپن، آبه که به عنوان یک ملی گرا شناخته می شود، می تواند نخست وزیر این کشور شود. این در حالی است با توجه به تنشهای به وجود آمده میان ژاپن و چین بر سر جزایر مورد مناقشه حزب آبه و شخص وی که مواضع تندی در قبال مسائل ملی اتخاذ می کند، محبوبیت بیشتری به دست آورده است.

گفتنی است شینزو آبه جانشین "جونیشیرو کویزومی" شد که پس از پنج سال تصدی سمت نخست وزیری و رهبری حزب لیبرال دموکراتیک از این دو مقام کناره گرفته بود. با این حال وی در سپتامبر 2007 در پی رسوایی‌ مالی چند نفر از اعضای کابینه و ناکامی حزبش در انتخابات پارلمانی از سمت نخست وزیری و ریاست حزب لیبرال دموکرات ژاپن اعلام استعفا کرد.