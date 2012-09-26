نواخته شدن زنگ عاطفه ها در مدارس گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علیمحمدی با بیان اینکه جشن عاطفه ها سه روز ادامه دارد، افزود: در این جشن 320 پایگاه ثابت و 90 پایگاه سیار جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خیر و نیکوکار گیلان به دانش آموزان نیازمند را بر عهده دارند.

وی اظهارداشت: همچنین 300 هزار پاکت پول در مدارس استان توزیع شده تا دانش آموزان در صورت تمایل و بقدر توان خود همکلاسی های نیازمند خود کمک کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: نیکوکاران استان پارسال بیشتر از 33 میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند، شعار امسال جشن عاطفه ها دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی است.

نفرات برتر جشنواره فرهنگ رضوی

جشنواره ملی جلوه های فرهنگی رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها امروز با معرفی آثار برتر در رشت به پایان رسید، 17 اثر از هزار و 300 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره به عنوان اثر برتر انتخاب شد، این آثار در زمینه گزارشهای خبری، یادداشتها، داستان و مقالات خبری بوده است.

حمید نیکرو مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هدف از برگزاری این جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی را تبیین و گسترش بیشتر فرهنگ اسلامی دانست،. تجلیل از هفت نفر برتر مسابقه شعر گیلکی بزرگ داشت سید جلال الدین اشرف از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره بود.

اعلام خسارات مالی بارش شدید باران

استاندار گیلان اعلام کرد: بارش شدید باران به تاسیسات زیربنایی، خانه ها و تعدادی خودرو در شهرستان های رشت، لاهیجان، لنگرود وآستانه اشرفیه 125 میلیارد ریال خسارت برجا گذاشت، 100 میلیارد ریال از خسارات بارندگی شدید به تاسیسات زیربنایی مربوط می شود.

کیهان هاشم نیا افزود: آب در بیشتر خیابانها و معابر عمومی رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه و لنگرود فروکش کرده و وضعیت در این شهرستانها به حالت عادی بازگشته است.

4 میلیون سهم در معاملات بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد

مدیر تالار بورس رشت از داد و ستد چهار میلیون و 878 هزار و 844 سهم در معاملات بورس این شهر خبرداد و گفت: ارزش سهام معامله 27 میلیارد و 399 میلیون و 363 هزار ریال است.

محمد رضا مهرانفر افزود: همچنین 70 درصد این سهام به ارزش بیش از 19 میلیارد و 123 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.

ثبت 50 اثر تاریخی شهرستان رضوانشهر در فهرست آثار ملی کشور

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: در رضوانشهر 120 بنا و محوطه تاریخی شناسایی شده که از مجموع این آثار 50 اثر در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

امید عزیزی افزود: قدیمی ترین اثر تاریخی این شهرستان گورستانهای باستانی " میان رود " و " وس که " است که متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است.

وی تصریح کرد: آبشار ویسادار معروفترین اثر طبیعی این شهرستان و مقبره نخستین شاعر گیلک سرای گیلانی" سید شرف شاه و مقبره مادر وی سیده بانو" از مهمترین آثار ثبت شده این شهرستان است.