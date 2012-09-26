مهمانپرست:اقدامات تروریستی و مسلحانه هیچ کمکی به حل مسائل سوریه نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : رسانه های گروهی در سخت ترین شرایط در تلاش برای عمل به وظیفه سنگین و خطیر خود در انعکاس واقعیتها و حقایق به افکار عمومی هستند و توسل به خشونت و اقدامات تروریستی هرگز نمی تواند مانعی در مقابل آشکار شدن حقایق اوضاع سوریه برای مردم باشد.

مهمان پرست مسئولیت این گونه اقدامات تروریستی را متوجه کشورها و طرفهایی دانست که درصدد ناکامی تلاشهای داخلی و منطقه ای برای حل و فصل مسائل این کشور از طریق روند سیاسی و مذاکره و بدون مداخله خارجی هستند و خاطر نشان کرد : تشدید اوضاع امنیتی و اقدامات تروریستی و مسلحانه همراه با مداخلات بیگانه هیچ کمکی به حل مسائل سوریه نمی کند .

