  1. سیاست
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

واکنش به شهادت یک خبرنگار/

مهمانپرست:اقدامات تروریستی و مسلحانه هیچ کمکی به حل مسائل سوریه نمی کند

مهمانپرست:اقدامات تروریستی و مسلحانه هیچ کمکی به حل مسائل سوریه نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی امروز در شهر دمشق که منجر به شهادت خبرنگار شبکه پرس تی وی و مجروح شدن مدیر دفتر شبکه العالم شد را به شدت محکوم و با خانواده خبرنگار شبکه پرس تی وی ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :  رسانه های گروهی در سخت ترین شرایط در تلاش برای عمل به وظیفه سنگین و خطیر خود در انعکاس واقعیتها و حقایق به افکار عمومی هستند و توسل به خشونت و اقدامات تروریستی هرگز نمی تواند مانعی در مقابل آشکار شدن حقایق اوضاع سوریه برای مردم باشد.

مهمان پرست مسئولیت این گونه اقدامات تروریستی را متوجه کشورها و طرفهایی دانست که درصدد ناکامی تلاشهای داخلی و منطقه ای برای حل و فصل مسائل این کشور از طریق روند سیاسی و مذاکره و بدون مداخله خارجی هستند و خاطر نشان کرد : تشدید اوضاع امنیتی و اقدامات تروریستی و مسلحانه همراه با مداخلات بیگانه هیچ کمکی به حل مسائل سوریه نمی کند .
 
کد مطلب 1706054

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