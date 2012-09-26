واکنش رئیس بسیج مستضعفین به کاریکاتور روزنامه شرق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در واکنش به انتشار کاریکاتور اهانت آمیز یکی از روزنامه ها به بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس گفت: از روزنامه های وابسته به باند های قدرت و ثروت و سلفان سران غارتگر بیت المال چه انتظاری دارید. کسانی که از روز اول سرسپرده سفارت روباه پیر انگلیس بوده اند طبیعی است که از تعطیلی سفارت ارباب، عصبانی و خشمگین باشند. کاملا طبیعی است وقتی دیگر صدام مرده و نیست تا با بسیجی ها بجنگد و خطر بسیج را نسبت به امریکا و انگلیس مهار کند باید کسی جای صدام را پر کند و چه کسی بهتر از جیره بگیران سنتی و نسل اندر نسل انگلیس؟!



وی افزود: ما از چنین روزنامه هایی گله نداریم اینها اقتضای نوکریشان همین است و خیلی طبیعی است روزنامه هایی که از جاسوس های برگشت خورده MI6 حمایت می کنند به بسیج بتازند؛ از دستگاه فرهنگی کشور گله مندیم که چرا باید مجوز انتشار چنین روزنامه هایی را با یارانه گرفتن از بیت المال بدهد؟



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه گله ما این است که افراد عقب مانده ای که بعد از سی سال هنوز نفهمیده اند در ایران، انقلاب شده است و استکبار غرب رو به زوال است، اظهار داشت: افراد متحجری که هنوز هم به اطاعت کورکورانه از سفارتخانه های غربی پایبند هستند؛ کسانی که هیچ هنر و خلاقیت فکری ندارند جز این که آنچه را شب ها، رادیوها و شبکه های استعماری می گویند روزها در روزنامه شان بنویسند؛ در کشور پیشرفته و رو به رشدی مانند جمهوری اسلامی ایران با این مردم با فرهنگ و فهیم، چرا باید چنین افرادی مجوز نشریه داشته باشند؟



نقدی تصریح کرد: آیا چنین روزنامه هایی که جز برای پاک کردن شیشه به هیچ دردی نمی خورند برازنده ی نام ایران و ایرانی هستند؟



وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت وظیفه ی خودش در قبال چنین رنگین نامه های سخیف انجام دهد.