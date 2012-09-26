شعبه حل اختلاف گردشگری در استان البرز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعبه حل اختلاف گردشگری بعد از ظهر دوشنبه در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز راه اندازی شد و مراسم افتتاحیه آن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.



پوینده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، گلوند عضو شورای شهر کرج، ناصر رجبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز و کیاپاشا رئیس شورای حل اختلاف گردشگری استان البرز و... در این مراسم حضور داشتند.



در پایان مراسم برترین های حوزه گردشگری استان البرز با اهدای جوایزی تقدیر شدند.

بعد از اتمام مراسم مدیران و مسئولان برای افتتاحیه شعبه حل اختلاف گردشگری به سمت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حرکت کردند.

