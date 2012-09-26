به گزارش خبرگزاری مهر سعید مرتضوی در مراسم افتتاح طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی ولی‌ عصر (عج) قائم شهر که با حضور استاندار مازندران، امام جمعه قائم شهر، نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی و شماری از مدیران استان مازندران برگزار شد، گفت: قانون فعلی تامین اجتماعی مصوب سال 1354 است و طی 37 سال که از تصویب آن می‌گذرد نیز اضافات و تفسیرهایی داشته است و در حال حاضر دارای کاستی‌ها، تناقضات و ابهاماتی است که اصلاح این قانون بسیار ضروری است و از اولویت‌های ماست و طی ماه‌های آینده پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی برای تصویب و ارائه به مجلس شورای اسلامی از طریق هیات دولت آماده می‌شود.

مرتضوی دریافت مطالبات تامین اجتماعی از دولت را از مهمترین اقدامات انجام شده در تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: تایید مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از سوی دولت و تصویب واگذاری سهام ممتاز، اقدامی ارزشمند در راستای وصول مطالبات تامین اجتماعی است.

وی از واگذاری سهام 37 شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: یکی از شرکت‌های واگذار شده مجموعه هلتهای هما است که طی روزهای آینده به تامین اجتماعی تحویل می‌شود.

مرتضوی پرداخت 1200 میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد را از دیگر اقدامات انجام شده در آغاز فعالیت خود عنوان کرد و ادامه داد: با این پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد که به مدت 9 ماه به تعویق افتاده بود تسویه شد و طی روزهای آینده نیز مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

آیت اله معلمی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر نیز در این مراسم توسعه بیمارستان ولی عصر (عج) قائم شهر را زمینه ساز ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان و جامعه کارگری این شهرستان دانست و گفت: تامین اجتماعی خدمات گسترده‌ای به کارگران و بازنشستگان ارائه می دهد و امیدواریم حضورمرتضوی در این شهرستان منجر به ارتقاء هر چه بیشتر تامین اجتماعی و رفع مشکلات کارگران باشد.

به گزارش مهر، پروژه توسعه بیمارستان ولی عصر (عج) قائم شهر با زیربنای تقریبی7 هزار متر مربع شامل اورژانس، درمانگاه تخصصی، بخش دیالیز، واحدهای پاراکلینیک و 100 تخت بستری به بهره‌برداری رسید. این پروژه در 4 بخش 25 تختی طراحی و با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث شده و 15 میلیارد ریال نیز برای تجهیز آن هزینه شده است.

