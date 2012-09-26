اعلام برنامه های هفته ناجا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود میرفیضی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته نیروی انتظامی افزود: صبحگاه مشترک با حضور نیروهای مسلح، استاندار، اعضای شورای تامین و مسئولان کشوری و لشکری انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: نمایش توان عملیاتی پلیس درمیدان صبحگاه، تجلیل از خانواده شهدا وجانبازان، معدوم کردن مقدار نیم تن مواد مخدر، برگزاری دومین همایش گروههای آسیب پذیرترافیکی، همیاران پلیس، همیاران ترافیک و همایش فرهنگیاران ترافیک، راهوران محله، ارائه خدمات مضاعف به مردم از دیگر برنامه هاست.



وی عنوان کرد: برگزاری نشست با اصناف،غبارروبی گلزار شهدا، عیادت از کارکنان و خانواده کارکنان، اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم با مشارکت سازمان های بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، برگزاری نمایشگاه فضای مجازی در محل تالار فخرالدین اسعد گرگانی از جمله برنامه هاست.



سرهنگ میرفیضی گفت: برگزاری نشست با ریش سفیدان و مسئولان محلی در سطح استان، تجلیل از نخبگان و فرهیختگان خانواده های شهدا، انجام مسابقات ورزشی، حضورمسئولان و فرماندهان در رسانه ملی نیر از برنامه های هفته ناجاست.

فرمانده انتظامی گلستان یادآورشد: تجلیل از مردم قانون مدار ترافیکی، افتتاح پروژه های عمرانی، ملاقات چهره به چهره مسئولین با مردم درهفته ناجا، برگزاری مانور شهری موتورسیکلت سواران قانون مدار، نشست علمی وتخصصی با اساتید و دانشجویان استان، قرائت پیام مهر در یکی از مدارس راهنمایی، اجرای مانور مبارزه با مواد مخدر،نشست با مشاورین ومددجویان اجتماعی نیز از دیگر برنامه هاست.

وی گفت: نشست با ائمه وامامان جمعه دراستان، نشست با نمایندگان مجلس، بازدید دانش آموزان از یگانهای نظامی، برپایی اکیپ های سیار امداد و نجات در مدارس و دیدار با نماینده ولی فقیه از دیگر عناوین برنامه هاست.



هفته ناجا از روز شنبه آغاز می شود.