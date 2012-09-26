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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

حجت الاسلام سید نژاد:

لزوم استفاده از ظرفیت بالای بقاع متبرکه در فرهنگ‌سازی و ترویج شعائر اسلامی

لزوم استفاده از ظرفیت بالای بقاع متبرکه در فرهنگ‌سازی و ترویج شعائر اسلامی

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه گلستان گفت: با توجه به ظرفیت بالای بقاع و اماکن متبرکه در فرهنگ سازی و ترویج شعائر اسلامی و مذهبی باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده را برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد رئوف سیدنژاد عصر چهارشنبه درهمایش میقات  الرضا(ع) درگرگان با بیان اینکه بقاع متبرکه تجلی گاه فیض الهی، پناهگاه درماندگان و مکانی برای رشد و کمال معنوی انسان است، گفت: با توجه به ظرفیت بالای بقاع واماکن متبرکه درفرهنگ سازی و ترویج شعائر اسلامی ومذهبی باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده را برد .

وی افزود: درطرح میقات الرضا سعی شده است همه امکانات زیربنایی درامامزادگان مسیر حرم علی ابن موسی الرضا(ص) توسعه یابد و در مدت توقف زائرین در مسیر برای آنها کارفرهنگی مناسب انجام شود.
 
وی با بیان کارکردهای فرهنگی زیارت بقاع  متبرکه  تصریح کرد: امنیت روحی – روانی، درپرتو زیارت بقاع متبرکه که مکانی برای رشد و کمال معنوی انسان است، تعظیم وتکریم بقاع متبرکه و سالم سازی فضای جامعه از این جمله کارکردها است.
 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان در ادامه افزود: با ارائه خدمات فرهنگی در بقاع متبرکه نسبت به ایجاد و توسعه کتابخانه ها، مراکز فرهنگی – قرآنی، سایت اینترنت، سامانه پیامک و بلوتوث و سایرفعالیت های فرهنگی و هنری متناسب با تعداد زائرین و مسافران و مدت اقامت آنها دراین مکان های مذهبی اقدام می گردد.
کد مطلب 1706068

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