به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد رئوف سیدنژاد عصر چهارشنبه درهمایش میقات الرضا(ع) درگرگان با بیان اینکه بقاع متبرکه تجلی گاه فیض الهی، پناهگاه درماندگان و مکانی برای رشد و کمال معنوی انسان است، گفت: با توجه به ظرفیت بالای بقاع واماکن متبرکه درفرهنگ سازی و ترویج شعائر اسلامی ومذهبی باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده را برد .

وی افزود: درطرح میقات الرضا سعی شده است همه امکانات زیربنایی درامامزادگان مسیر حرم علی ابن موسی الرضا(ص) توسعه یابد و در مدت توقف زائرین در مسیر برای آنها کارفرهنگی مناسب انجام شود.

وی با بیان کارکردهای فرهنگی زیارت بقاع متبرکه تصریح کرد: امنیت روحی – روانی، درپرتو زیارت بقاع متبرکه که مکانی برای رشد و کمال معنوی انسان است، تعظیم وتکریم بقاع متبرکه و سالم سازی فضای جامعه از این جمله کارکردها است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان در ادامه افزود: با ارائه خدمات فرهنگی در بقاع متبرکه نسبت به ایجاد و توسعه کتابخانه ها، مراکز فرهنگی – قرآنی، سایت اینترنت، سامانه پیامک و بلوتوث و سایرفعالیت های فرهنگی و هنری متناسب با تعداد زائرین و مسافران و مدت اقامت آنها دراین مکان های مذهبی اقدام می گردد.