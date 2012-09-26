به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجم از مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه A به پایان رسید. در مهمترین دیدار این گروه تیم نوجوانان ایران با نتیجه 2 بر یک برابر کویت به پیروزی دست یافت تا با 9 امتیاز و مقتدرانه به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده "والنتین کوالنکو" از ازبکستان بود، سیدمجید حسینی(39) و علی شجاعی(62) برای تیم ایران گل زدند و "بادر الله" در دقیقه 27 باتک گل تیم کویت را به ثمر رساند. شاگردان دوستی‌مهر همانند دو بازی گذشته‌اش در این جام ابتدا گل خورد اما در ادامه مسابقه با جبران گل عقب افتاده، تیم پیروز میدان لقب گرفت. ضمن اینکه در دقیقه 1+90 علی ریگی دروازه کویت را باز کرد که این گل به دلیل آفساید پذیرفته نشد.

دانیال کاظم‌نیا، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حق‌زاده(89- میلاد داعی) ، امید نصرآزادانی، علی شجاعی، سعید عزت‌اللهی، محمدرضا بازاج(86- صادق محرمی)، عرفان وجدانی و رضا کرملاچعب(61- شروین کاظمی‌‍فرد)، علی ریگی و علی هزامی نفرات نوجوانان کشورمان را در این بازی تشکیل دادند که در این بین کمیل حق‌زاده تنها بازیکن اخطاری بازی بود.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های یمن و لائوس برابر هم به میدان رفتند که تیم لائوس برابر تیم یمن به پیروزی 2 بر یک دست یافت و در رده سوم گروه قرار گرفت. با این نتیجه صعود کویت به مرحله بعدی مسابقات قطعی شد تا بازیکنان این تیم پس از شکست برابر ایران به خاطر صعود به مرحله حذفی، با پرچم کشورمان به خوشحالی در زمین مسابقه بپردازند.

شاگردان علی دوستی‌مهر با پیروزی در این مسابقه به عنوان تیم برتر گروه A راهی مرحله حذفی مسابقات شدند و در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف تیم دوم گروه B که استرالیا است، می‌روند. کویت تیم دوم این گروه هم به مصاف عراق تیم اول گروه B می‎رود. مسابقه‌ای که برنده آن جواز حضور در جام جهانی نوجوانان 2013 امارات را کسب خواهد کرد.

- جدول رده بندی نهایی گروه A:

1- ایران 9 امتیاز

2- کویت 4 امتیاز

3- لائوس 3 امتیاز

4- یمن یک امتیاز

برنامه روز پایانی از مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 - ایران به شرح زیر است:

پنجشنبه - 6/7/1391‏

گروه ‏C‏:‏

‏* کره‌شمالی - ژاپن، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

‏* عربستان - کره‌جنوبی، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران

گروه ‏D‏:‏

‏* ازبکستان - سوریه، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران‏

‏* چین- هند، ساعت 13، ورزشگاه اکباتان تهران

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا نیز بدین شرح است:

مرحله یک‌چهارم نهایی‎:‎

یکشنبه - 9/7/1391‏

‏‏* عراق - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران

‏* تیم اول گروه‏‎ C ‎‏- تیم دوم گروه ‏D، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

‏* تیم اول گروه‏‎ D ‎‏- تیم دوم گروه ‏C، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران