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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

یک واحد تولید مواد اولیه پتروشیمی در قزوین افتتاح شد

یک واحد تولید مواد اولیه پتروشیمی در قزوین افتتاح شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کشور واحد پادنا پلیمر تولید کننده مواد اولیه واحدهای پتروشیمی پائین دستی در شهرک صنعتی کاسپین قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور فخرالله مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و نجارت، عبداقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بهره برداری از واحد پادنا پلیمر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین آغاز شد.

این واحد صنعتی در زمینی به مساحت 10 هزارمترمربع با 60 میلیارد ریال و سه میلیون دلار هزینه ارزی ساخته شده است.
 
با افتتاح این واحد تولیدی سالانه 25 هزارتن انواع محصولات پلیمری که به عنوان مواد اولیه در تولید نایلون، پلاستیک، خودروسازی کاربرد دارد روانه بازار می شود.
 
با راه اندازی این واحد صنعتی برای 20 نفر اشتغال ایجاد شد.
 
کد مطلب 1706072

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