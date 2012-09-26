  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

رویترز خبر داد؛

بی اعتنایی شرکت سوئیسی "ویتول" به تحریمهای غرب علیه ایران

بی اعتنایی شرکت سوئیسی "ویتول" به تحریمهای غرب علیه ایران

بزرگترین شرکت خرید و فروش نفت جهان بدون اعتنا به تحریمهای آمریکا و اروپا همچنان به خرید و فروش نفت ایران در سطح جهان مشغول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری " رویترز" ، " ویتول " که بزرگترین شرکت خرید و فروش نفت در جهان است بدون توجه به تحریمهای آمریکا و اروپا علیه صنعت نفت ایران همچنان به خرید و فروش نفت ایران ادامه می دهد.

این شرکت سوئیسی در ماه گذشته بیش از دو میلیون بشکه نفت خام ایران را خریداری کرده و به کشور چین فروخته است.

شرکت سوئیسی ویتول که ظرفیت ذخیره ده میلیون بشکه نفت خام در آسیای جنوب شرقی ، چین و خاورمیانه را دارد خود را ملزم به رعایت تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران نمی داند، زیرا کشور سوئیس تصمیم گرفت به تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران نپیوندد. 

کد مطلب 1706075

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