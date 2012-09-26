با دستاوردهای علمی محققان کشور، مشکل ریزگردها در کشور کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اسلام پناه با بیان اینکه بنا بر آمار منتشر شده در شش ماه اول امسال، هوای استان 29 روز در وضعیت هشدار، یک روز در وضعیت اضطرار و سه روز در وضعیت بحران بوده است گفت: در آینده ای نزدیک با نبوغ پژوهشگران کشورمان مشکل ریزگردها در استان های غربی کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه این فیلترهای اختراعی از الیاف پلی استر، پنبه و پلی یورتان با قابلیت نفوذپذیری بالای هوا ساخته شده و در آزمون های اولیه نشان داده که بیش از 57 درصد ریزگردها کمتر از 1 میکرون و 95 درصد ریزگردهای کمتر از 10 میکرون را حذف می کند، افزود: این فیلترها توسط وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته است و از ویژگیهای برجسته آن قابلیت شستشو تا 25 بار می باشد و در مرحله اولیه، استفاده از این فیلترها در ماسک های دهانی و دستگاه های تصفیه هوای رو میزی، تجاری سازی شده و به تولید رسیده اند.

مریم اسلام پناه با بیان اینکه این اختراع مورد حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است، خاطر نشان کرد: هماهنگی های اولیه جهت در اختیار گرفتن این فیلترها از طرف استانداری صورت گرفته و در هفته آینده جلسه ای با حضور مسئولین استان و صاحبان صنعت در بنیاد نخبگان تشکیل می گردد و در خصوص نحوه تحویل این فیلترها و تولید انبوه آن در استان تصمیم گیری به عمل می آید.

