  1. جامعه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

عضو فراکسیون جوانان مجلس:

عملکرد وزارت ورزش عملکردی ضعیف در حوزه جوانان بوده است

عملکرد وزارت ورزش عملکردی ضعیف در حوزه جوانان بوده است

عضو فراکسیون جوانان مجلس از عملکرد ضعیف وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان انتقاد کرد.

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت استیضاح وزیر ورزش و جوانان گفت: موضوعاتی که در طرح استیضاح مطرح شده است بیشتر در مورد حوزه ورزش است و چندان ارتباطی به جوانان ندارد.

وی افزود: البته برای مجلس بندهای استیضاح چندان فرقی ندارد و باید به این موضوع پرداخته شود که این وزارتخانه در حوزه جوانان هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.

این نماینده مجلس با اشاره به سازمان ملی جوانان گفت: در گذشته این سازمان اقداماتی را در حوزه جوانان انجام داد اما هم‌اکنون این سازمان ادغام شده است.

به گفته حسن نژاد اعضای فراکسیون جوانان از وزیر ورزش و جوانان این سوال را خواهند پرسید که ایشان در حوزه جوانان چه اقداماتی را انجام داده است.

کد مطلب 1706078

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