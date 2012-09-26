بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال متین ورامین در رقابتهای لیگ برتر مشخص شدند

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم متین ورامین که با حمایت بخش خصوصی وارد لیگ برتر خواهد شد، قرار است از ماه آینده در سری رقابتهای لیگ برتر کشور به مصاف دیگر رقبای خود برود.

وی ادامه داد: حضور چند تن از بازیکنان ملی پوش کشورمان و دو بازیکن خارجی که به این تیم پیوسته اند، امیدها را برای موفقیت و نام آوری شهرستان ورامین در کشور زنده نگاه داشته است.

بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال متین ورامین

1- محسن عندلیب، تاریخ تولد 26/03/1362، محل تولد: اصفهان(عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران)

2- میکائیل تاجر، تاریخ تولد07/02/1363، محل تولد: گنبد(عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران)

3- امیر علی محمدفتحعلی، تاریخ تولد26/07/1372، محل تولد: شهرری(عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران)

4- قاسم کارخانه، تاریخ تولد 31/05/1373، محل تولد: ورامین(عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران)

5- شاهین مفیدی، تاریخ تولد 19/01/1365، محل تولد: تهران(بازیکن سابق پرسپولیس تهران)

6- عارف باقرزاده، تاریخ تولد 02/02/1365، محل تولد: رامسر(عضو تیم ملی دانشجویان و مقام قهرمانی دانشجویان جهان)

7- مصطفی شریفات، تاریخ تولد 25/02/1353، محل تولد: اهواز(بازیکن سابق پرسپولیس تهران)

8- ابراهیم یولمه، تاریخ تولد 15/03/1353، محل تولد: آق قلا(بازیکن سابق سایپا و کاله آمل)

9- مجتبی میرزاجانپور، تاریخ تولد 15/07/1370، محل تولد: بابل(عضو سابق تیم ملی جوانان ایران و بازیکن سابق پیکان)

10- فرهاد نظری افشار، تاریخ تولد 01/03/1363، محل تولد: تهران(عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران)

11- علی اصغر رزم فر، تاریخ تولد 27/12/1369، محل تولد: ورامین

12- علی حسین، تاریخ تولد 08/02/1361، محل تولد: تهران(لیبروی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران)

13- فرهاد سال افزون، تاریخ تولد 15/09/1371، محل تولد: کرمانشاه(عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران)

14- محمد میرزایی(عضو تیم ملی جوانان ایران) 15- غلام حقی پور 16- جردی گنز باربارا(اسپانیایی) 17- نیکولای یانچف نیکولوف(بلغار).

مصطفی زاهدی سرپرستی این تیم را در لیگ برتر بر عهده دارد و مصطفی کارخانه، سرمربی متین ورامین است؛ داود آهنگری نمین مربی، علیرضا طلوع کیان کمک مربی و میثم جعفری نیز ماساژور این تیم هستند.

امیرحسین قنبر، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی متین ورامین و علیرضا فداکار به عنوان قائم مقام این باشگاه معرفی شده اند و مصطفی زاهدی و علیرضا طلوع کیان به عنوان رابط باشگاه با سازمان لیگ فدراسیون والیبال معرفی شدند.

گفتنی است، خبرگزاری مهر برای اولین بار خبر خرید تیم لیگ برتری والیبال را منتشر کرد و زاهدی رئیس وقت اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با تأیید این خبر، به شایعات تکذیب خبر مهر، پایان داد.