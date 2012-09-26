بزرگترین پرچم شمال کشور به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان قائم (عج) شهر آمل نصب شد و با حضور یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی هشت دفاع مقدس، فرماندار، رئیس واعضای شورای اسلامی وشهردار آمل پس از نواخته شدن سرود مقدس جمهوری اسلامی رونمایی و به اهتزاز درآمد.



شهردار آمل عصر چهارشنبه در این مراسم با بیان این‌که مدیریت شهری توفیق اهتزاز درآوردن بزرگترین پرچم نظام اسلامی را بر در این شهر دارد، گفت: پرچم ایران پرچمی است که منطق آن شهید است؛ پرچمی است که آمیخته به عشق عقلانیت و دیانت است و شهدا بر این مبنا راه زندگی و مرگ خود را انتخاب کردند.



احمد امیرسلیمانی افزود: پرچم مقدس ایران، نماد میراث معنوی است و هویت اسلامی ـ ایرانی برای مردم ایران دارد.

25 نقطه آلوده در قائم شهر پاکسازی شد



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: با اجرای طرح ارتقاامنیت اجتماعی و اخلاقی، 25 نقطه آلوده در شهرستان قائم شهر در دو روز هفته جاری توسط ماموران انتظامی پاکسازی شد.

سرهنگ پاسدار سید ابوطالب حسینی درباره پاکسازی مناطق آلوده قائم شهر افزود: با عنایت به شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، همسو با ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.



وی اظهار داشت: این طرح که به مدت دو روز و با هماهنگی مرجع قضایی در 25 نقطه آلوده این منطقه به مرحله اجرا درآمد، بیش از دو کیلو 730 گرم انواع موادمخدر به همراه چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی و 10 فقره سرقت از اماکن کشف و ضبط شد.