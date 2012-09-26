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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

در آمل/

بزرگترین پرچم شمال کشور به اهتزاز درآمد

بزرگترین پرچم شمال کشور به اهتزاز درآمد

آمل - خبرگزاری مهر: بزرگترین و مرتفع‌ترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در سطح شمال کشور همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آمل به اهتزاز در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان قائم (عج) شهر آمل نصب شد و با حضور یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی هشت دفاع مقدس، فرماندار، رئیس واعضای شورای اسلامی وشهردار آمل پس از نواخته شدن سرود مقدس جمهوری اسلامی رونمایی و به اهتزاز درآمد.

شهردار آمل عصر چهارشنبه در این مراسم با بیان این‌که مدیریت شهری توفیق اهتزاز درآوردن بزرگترین پرچم نظام اسلامی را بر در این شهر دارد، گفت: پرچم ایران پرچمی است که منطق آن شهید است؛ پرچمی است که آمیخته به عشق عقلانیت و دیانت است و شهدا بر این مبنا راه زندگی و مرگ خود را انتخاب کردند.

احمد امیرسلیمانی افزود: پرچم مقدس ایران، نماد میراث معنوی است و هویت اسلامی ـ ایرانی برای مردم ایران دارد.

 25 نقطه آلوده در قائم شهر پاکسازی شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: با اجرای طرح ارتقاامنیت اجتماعی و اخلاقی، 25 نقطه آلوده در شهرستان قائم شهر در دو روز هفته جاری توسط ماموران انتظامی پاکسازی شد.

سرهنگ پاسدار سید ابوطالب حسینی درباره پاکسازی مناطق آلوده قائم شهر افزود: با عنایت به شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، همسو با ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی اظهار داشت: این طرح که به مدت دو روز و با هماهنگی مرجع قضایی در 25 نقطه آلوده این منطقه به مرحله اجرا درآمد، بیش از دو کیلو 730 گرم انواع موادمخدر به همراه چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی و 10 فقره سرقت از اماکن کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1706085

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