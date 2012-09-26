به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار حجتالاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و مهدی قرهشیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور و مدیران این سازمان اظهار کرد: باید سعی کنیم قرآنی فکر کنیم و اگر این گونه فکر کردیم، قرآن در زندگی ما حضور پیدا میکند.
دین در زندگی ما نیست
استاد برجسته حوزه علمیه تصریح کرد: ما قرآن میخوانیم، نماز میخوانیم و انشاء الله به بهشت میرویم اما دین و قرآن در زندگی ما نیست. دین در زندگی برخیها هست ولی ما دین داریم و زندگی هم داریم، یعنی دین در زندگی ما نیست.
این مرجع تقلید با بیان مثالی اظهار کرد: اگر کسی ظرف میوهای برای ما بفرستد ما میپرسیم این چیست و چه کسی داد؟ ولی موحد قرآنی این گونه زندگی نمیکند. او میگوید این ظرف میوه را چه کسی آورد و چه کسی به او داد.
آیتالله جوادی آملی تأکید کرد: ما «چه کسی داد» را با «چه کسی آورد» یکی میکنیم، در صورتی که این درست نیست. در کلمات ائمه اطهار(ع) و موحدان الهی هرگز نمیگویند «چه کسی آورد». این معلوم میشود زندگی ما قرآنی نیست.
مفسر قرآن کریم افزود: اگر زندگی ما قرآنی باشد، فکر و حرف ما عوض میشود و این تنها حرف نیست. به ما قرآن و روایت آموختند که اینها را «چه کسی آورد» ولی ما میگوئیم «چه کسی داد».
این مرجع تقلید تاکید کرد: اگر قرآن در زندگی ما وارد شود، نور بر زندگی ما میتابد و زندگی ما جور دیگری میشود و دیگر لازم نیست کسی نصیحت یا تبلیغ کند.
آیتالله العظمی جوادی آملی با بیان اینکه بشر با سرمایه الهی خلق شد اظهار کرد: اگر بشر بدون سرمایه الهی خلق میشد آن وقت ما میگفتیم اینها اثر ندارد ولی خداوند میفرماید من همه را با سرمایه خلق کردم.
شیطان، نیروی عملی برخیها را فلج کرده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متولی علم و عمل در وجود انسان از یکدیگر جداست تاکید کرد: شیطان در بسیاری از موارد با علم انسان کاری ندارد بلکه عمل آدمی را مورد آسیب قرار میدهد که اگر قرآن وارد زندگی روزانه مردم شود آنگاه انسان هم در بخش علم و هم در بخش عمل محفوظ خواهد بود.
آیتالله جوادی آملی تصریح کرد: این همه مشکلات و اهانت به پیامبر اسلام(ص) و کاریکاتورها به خاطر این است که شیطان نیروی عملی برخیها را فلج کرده است.
این مرجع تقلید خطاب به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن الکریم اظهار کرد: بخش مهم تلاش شما این باشد که قرآن را وارد زندگی مردم کنید و کوشش کنید بخش عمل تحت اسارت شیطان در نیاید.
وی گفت: انسان هم کرسی عملی دارد و هم کرسی علمی و هم دست و پا و چشم و گوش سالم؛ اگر یکی از اینها آسیب ببیند مشکلاتی ایجاد میشود.
آیتالله جوادی آملی افزود: جامعه را به سمت حیات قرآنی ببرید، یعنی آیات قرآنی را خوب و درست وارد جامعه کنید و مواظب حرفهایمان باشیم. دین که وارد زندگی شود انسان سعی میکند در بخش علم و عمل پیشرفت کند و جامعه سالم شود، آن وقت نه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی داریم و نه بیکاری.
کشوری که آب و خاک دارد ولی گندم، برنج و میوه وارد کند از رحمت خدا دور است
این استاد برجسته حوزه با تشریح بخشی از سرمایههای عظیم طبیعی و انسانی، بر لزوم بهرهمندی درست از این سرمایهها تاکید کرد و گفت: سرمایه طبیعی که خداوند به انسان داد را باید به کار گرفت. کشوری که آب و خاک دارد ولی نتواند اقتصادش را آباد کند از رحمت خدا به دور است. کشوری که همه چیز دارد ولی باز هم گندم، برنج و میوه وارد کند از رحمت خدا دور است.
آیتالله جوادی آملی مقاومت و ایثارگریهای رزمندگان انقلاب در طول دوران جنگ تحمیلی و 2 سال درگیریهای قبل از دفاع مقدس را از سرمایههای عظیم سیاسی برشمرد و تاکید کرد: قرآن کریم میفرماید هر جا سخن از پیروزی است، این تنها قصه نیست.
قرآن کتاب روز است
وی افزود: قرآن کریم تنها کتاب قصه و سرگذشت انبیا نیست بلکه کتاب روز است و اگر قرآن، کتاب روز شد باید روزانه زندگی کنیم و دین وارد زندگی ما شود.
این مرجع تقلید در پاسخ به سئوال استاد احمد حاجی شریف مسئول نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن الکریم کشور در خصوص کتابت قرآن به شیوهای که امکان قرائت آن برای مردم آسانتر باشد اظهار کرد: باید ادبیات داشته باشیم که با قواعد ما هماهنگ باشد و برای اینکه تهمت تحریف به ما زده نشود باید از طریق نهادهایی همچون تقریب مذاهب، توافق بینالمللی داشته باشیم.
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و مهدی قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور در گزارشی ضمن اعلام خبر تدوین سند راهبردی فعالیتهای قرآنی در فضای مجازی، هدف از تهیه این سند را جهانی سازی فرهنگ قرآن کریم مبتنی بر تعالیم حیات بخش اهل بیت عصمت (ع) به عنوان نقشه راه زندگی سعادتمندانه دنیوی و اخروی بیان کردند.
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