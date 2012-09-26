داود خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: تیم 12 نفره ووشو شهرستان گرمه به عنوان نماینده خراسان شمالی به رقابت‌های کشوری ووشو، سبک نن چوآن اعزام شدند.

وی افزود: امیر عباسی، سلمان غلامی، ابوالفضل صفرزاده، مهران علیپور، ابراهیم کاظمی، سید حسین حسینی، سید الیاس حسینی، مهدی صیفی، رضا آقامحمدی، احسان بهمدی، محمدرضا خدابنده و حسن اسماعیل زاده 12 نفر اعزامی تیم خراسان شمالی به رقابت‌های کشوری ووشو سبک نن چوآن هستند.

خدابنده اضافه کرد: مربیگری و سرپرستی تیم اعزامی استان را محمدرضا قائم دوست بر عهده دارد.

وی افزود: رقابت‌های کشوری ووشوی سبک نن چوآن در رده‌های سنی نوجوانان و بزرگسالان پنج شنبه و جمعه هفته جاری در محل ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه همچنین در ادامه از برگزاری مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

داود خدابنده اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس 30 نفر از دوچرخه سواران جانباز و رزمنده این شهرستان مسیر فرمانداری تا گلزار شهدای گرمه را رکاب زدند و در پایان نیز به تمامی نفرات، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.