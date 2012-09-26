شکست عجیب پیکان در ورزشگاه خانگی/ فولاد پنج گل به شاگردان ویسی زد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:30 دقیقه امروز چهارشنبه با دیدار دو تیم پیکان تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی تهران آغاز شد. این مسابقه که برای تماشای آن کمتر از 100 تماشاگر به ورزشگاه تختی آمده بودند در پایان به برتری 5 بر صفر تیم فولاد خوزستان انجامید.

در نیمه اول این مسابقه دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند که در این بین تیم فولاد خوزستان از موقعیت های خود بهتر استفاده کرد و با تک گل "لوسیانو پریرا" که در دقیقه 13 به ثمر رسید با برتری یک بر صفر به رختکن رفت.

در نیمه دوم فولاد خوزستان توپ و میدان را در اختیار گرفت و چهار بار دیگر دروازه تیم پیکان را گشود و جشنواره گل خود را کامل کرد. در این نیمه برای تیم پیکان لوسیانو پریرا (56)، عباس پورخسروانی(60)، ایوب کلانتری(80) و آرش افشین(84) موفق به گل‌زنی شدند. افشین تنها یک دقیقه پس از ورودش به میدان دروازه پیکان را روی حرکت انفرادی گشود.

این بازی که برای تماشای آن "دن گاسپار" مربی دروازه بان های تیم ملی و مربی بدنساز این تیم به ورزشگاه آمده بودند حواشی هم داشت که از آن جمله می توان به مصدومیت امید خالدی بازیکن تیم فولاد در دقایق ابتدایی مسابقه اشاره کرد.

این بازیکن که از ناحیه کتف دست چپ دچار مصدومیت شده بود، در دقیقه 8 جای خود را به مهدی امیرآبادی داد. کادر پزشکی فولاد در کنار زمین مداوای این بازیکن را آغاز کرد و با وجود اینکه در ورزشگاه آمبولانس وجود داشت بازیکن آسیب دیده فولاد با تاخیر بسیار از ورزشگاه خارج شد.

در این مسابقه همچنین درگیری کوچکی بین ایمان مبعلی هافبک پیکان و اسماعیل شریفات مهاجم تیم فولاد در گرفت که به دنبال برخورد آنها در دقیقه 85 مسابقه صورت گرفت.

عبدالله ویسی که انتظار نداشت تیمش با این تعداد گل مغلوب فولاد شود، در پایان مسابقه روی نیمکت نشسته بود و به رختکن تیمش نمی رفت در این بین تعدادی از توپ جمع کن ها با مربی غمگین تیم پیکان عکس یادگاری نیز انداختند.