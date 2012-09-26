البرز اولین استان پایلوت شورای حل اختلاف ویژه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زمانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی شورای حل اختلاف استان که در سالن همایش کانون پرورش فکری استان برگزار شد، اظهار داشت: 6 مهر ماه طبق تقویم جهانی روزجهانگردی تعیین شده است که هفته گردشگری را متناسب با این روز تعیین کرده ایم.

وی گفت: انرژی پایدار و متناسب با تقویت سفرهای مسئولانه و کمتر آسیب رساندن به محیط زیست از جمله شعارها و اهداف است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: روز پنج شنبه، روز گردشگری میراث طبیعی و انرژی پایدار نامگذاری شده است که رویکرد ما این است در جهت تحقق اهداف شعار روز جهانی گردشگری گام برداریم.

زمانی گفت: روز جمعه، روز گردشگری میراث معنوی و تمدن ایرانی اسلامی نام گرفته است که هدف معنویت و ارتقای سلامت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توجه به تمدن و میراث معنوی است.

وی ادامه داد: روز شنبه، گردشگری و رسانه و آموزش معرفی رسانه در جهت اطلاع رسانی میراث گردشگری با توجه به فرهنگ آموزش و ... در مقاطع مختلف تحصیلی است.



معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: روز یکشنبه، روز گردشگری سرمایه ملی جایگزین درآمدهای نفتی نام گرفته است که این نامگذاری با توجه به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفته است.



وی افزود: روز دوشنبه گردشگری و سرمایه گذاری و رونق و شکوفایی اقتصادی نام گرفته است که تامین منابع مالی و بهره مندی جوامع محلی از صنعت گردشگری هدف است.



زمانی ادامه داد: سه شنبه گردشگری استاندارد سازی و ارتقای کیفیت خدمات است و چهارشنبه نیز گردشگری هنر ماندگار و مفاخر ایرانی نام گرفته است که دراین روز از پیشکسوتان تقدیر می شود.



وی تصریح کرد: برای نخست بار بحث شورای حل اختلاف در استان البرز مطرح شد که هدف این بود که شهروندان کمترین وقت و هزینه را کنند تا به حقوق خود برسند و یک شعبه شورای حل اختلاف در میراث فرهنگی افتتاح کرده ایم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: مردم ما شایسته بهترین ها هستند و نباید در صف های طولانی منتظر بمانند و از حق طبیعی خود محروم شوند.



زمانی افزود: این شورا متشکل از کارشناسان فن در حوزه تخصصی هر موضوع است تا شهروندان به بهترین شکل و کمترین زمان به حقوق خود دست یابند.