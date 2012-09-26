فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی با رویکرد دفاع مقدس ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحیمی عصر امروز در نشست بررسی مشکلات منطقه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنمی است تا علاوه بر خنثی ‌سازی تحریمه ا و نقشه‌ های دشمنان، آحاد مردم توانمندتر شوند.

وی همچنین اعلام کرد: دشمنان نظام و انقلاب امروز می ‌خواهند با تکیه بر اهداف شوم و شیطانی خود راه‌ های پیشرفت و ارتقای بخش ‌های مختلف کشوررا سد و اقتصاد کشور را محصور کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: مسئله تحریم ها را باید خنثی کرد و این امر جز با تعامل و انسجام بخش‌ های مختلف میسر نخواهد بود.

وی در ادامه به اهمیت گمرک در توسعه و آبادانی کشور اشاره کرد و افزود: ازآنجا که گمرک بعنوان شاهرگ حیاتی منطقه آزاد انزلی بوده و باعث رونق و شکوفایی این منطقه است توجه به این گمرک می تواند باعث توسعه و آبادانی استان گیلان شود.

رحیمی اظهار داشت: گمرک در توسعه و اقتصاد مناطق آزاد کشور نقش کلیدی دارد، ‌نقش گمرک از جنبه ‌های مالی و تامین بخشی از درآمدهای عمومی دولت، جنبه ‌های ‌حمایتی و اعمال برخی محدودیتها، افزایش یا کاهش تعرفه‌ها و نیز جنبه فرهنگی و گسترش ارتباطات فرهنگی و جلب گردشگران و جهانگردان بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

وی عنوان کرد: اعطای مجوزهای لازم به گمرک انزلی به عنوان یکی از اهرمهای تسریع کننده روند توسعه ‌در سرمایه گذاری ‌های داخلی و خارجی، ‌تنظیم عرضه و تقاضا و ایجاد اشتغال در استان نقش بسزایی دارد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی ادامه داد: این منطقه از توانمندی های بسیار بالایی برای تجارت خارجی برخوردار است که با توسعه گمرک این منطقه می تواند بعنوان فعال ترین منطقه بین المللی مهم و بیش از گذشته مورد توجه کشورهای همسایه تبدیل خواهد شد.

وی گفت: سازمان منطقه آزاد انزلی برای تسریع در امور مراجعان اقدام به ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری کرده که دراین مجموعه مدیریت ها و واحدهای گمرکی، سرمایه گذاری، بازرگانی، صنایع، ثبت شرکتها، اداری و مالی که از حوزه های کاری مورد نیاز سرمایه گذاران هستند در یک مجموعه واحد تمامی خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند داد.

رحیمی در ادامه تمرکز تمامی واحدها و بخش های مرتبط با حوزه سرمایه گذاری در قالب پنجره واحد سرمایه گذاری را جزو اولویت های این سازمان اعلام کرد و یادآورشد: با تشکیل این پنجره کاهش بوروکراسی اداری، تسریع در ثبت شرکتها، کاستن زمان صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، ارتباط و دسترسی به حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری و کسب اطلاعات مورد نیاز در سریع ترین زمان ممکن را شاهد خواهیم بود.