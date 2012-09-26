به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیری گفت: تجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان در اعتراض به فیلم موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام در مقابل دفتر سازمان ملل تهران فردا ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این تجمع به منظور درخواست از مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر صدور قطعنامه الزام آور جهت ممنوعیت توهین به مقدسات اسلام برگزار خواهد شد.

رییس اداره توسعه مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: این تجمع به دعوت کانون حکمت و بصیرت سازمان‌های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.