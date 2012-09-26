  1. جامعه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

تجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم

تجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم

رییس اداره توسعه مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از تجمع جوانان در مقابل دفتر سازمان ملل تهران در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیری گفت: تجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان در اعتراض به فیلم موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام در مقابل دفتر سازمان ملل تهران  فردا ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این تجمع  به منظور درخواست از مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر صدور قطعنامه الزام آور جهت ممنوعیت توهین به مقدسات اسلام برگزار خواهد شد.

رییس اداره توسعه مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: این تجمع به دعوت کانون حکمت و بصیرت سازمان‌های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1706095

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