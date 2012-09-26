اعزام 350 دانش آموز دختر نوشهری به اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بیژنی اظهار داشت: بیان فرهنگ وارزش های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان ازاهداف مهم راهیان نور است.

وی افزود: امروز وظیفه داریم درمقابل تهاجم نرم دشمنان اقدامات مناسب و درخور شان و منزلت شهدای گرانقدر انجام دهیم که یکی از اهداف مهم راهیان نور زنده نگه داشتن نام و یادشهدا وایثارگران وتحکیم پیوند ارزشی وفرهنگی با نسل جوان است.



بیژنی تصریح کرد: در مرحله اول 350 نفر از دانش آموزان در دهه سوم مهر ماه 91 به مناطق جنوب کشور اعزام شدند.

تعطیلی پنجشنبه ها هدفمند باشد



نماینده مردم چالوس و نوشهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ماه مهر، روز سفر به باغ اندیشه هاست، در رابطه با تعطیلی پنج شنبه های مدارس گفت: اگر تعطیلی پنج شنبه ها هدفمند باشد با ارزش و تاثیر گذار خواهد بود.



قاسم احمدی با بیان اینکه معلمی که کار پژوهشی قوی تری داشته باشد معلم توانمندی است افزود: طبق نظرسنجی بعمل آمده از بین 100 شغل مهم، معلمی رتبه اول را داراست، بر همین اساس باید جایگاه معلم هم محفوظ بماند و در ردیف یک کارمند معمولی قرار نگیرد.



وی با تاکید بر اینکه علم امروز باید دانش آموز را هوشمند و اهل تحقیق بار آورد اظهار داشت: امسال اولین سالی است که ساختار آموزش و پرورش عوض شده و نظام جدید دوره ابتدایی به اجرا درآمده که قطعا با توجه به نوپا بودن مشکلاتی نیز ایجاد می شود که باید دقت کنیم با آن به درستی برخورد کنیم.

برگزاری 106 دوره ضمن خدمت معلمان ابتدایی مازندران



رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران گفت:106 ساعت دوره ضمن خدمت ویژه معلمان دوره ابتدایی در مازندران برگزار می شود.



حسن عبدی گفت: دوره آموزش ضمن خدمت فرهنگیان ویژه معلمان ابتدایی استان به میزان 106 ساعت برگزار می شود.



رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: این دوره به منظور آمادگی آموزگاران چندپایه و دبیرانی که تغییر مقطع داده و در دوره ابتدایی مشغول به فعالیت شدند تشکیل می شود.