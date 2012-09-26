تهران خواستار نظم نوین جهانی/ ادامه شکست تحریمهای ایران

روزنامه " واشنگتن پست " چاپ آمریکا با اشاره به مصاحبه دکتر احمدی نژاد با خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وی نوشت : نظم نوین مد نظر من جای نظام عصر کنونی که عصر قلدری آمریکا است را خواهد گرفت.

خبرگزاری رویترز نیز ازشکست تحریمهای نفتی ایران خبر داده و نوشت :" ویتول" بزرگترین شرکت خرید و فروش کننده نفت در جهان با وجود تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران به خرید و فروش نفت ایران ادامه می دهد و خود را ملزم به اجرای تحریم ها نمی داند.

" لس آنجلس تایمز" چاپ آمریکا به نقل از "جولیبرمن" رئیس کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا ضمن اذعان به توانمندی های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، این نیرو را بدون ارائه هیچ مدرکی متهم به انجام حملات سایبری اخیر به سیستمهای مالی بزرگترین بانک های آمریکا کرد.

همچنین روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" به خبر تحریم جشنواره فیلم اسکار توسط ایران در اعتراض به انتشار فیلم موهن آمریکایی و صهیونیستی به ساحت نورانی پیامبر اسلام(ص)پرداخت.

روزنامه " گاردین " چاپ انگلیس در خصوص اظهارات دکتر احمدی نژاد در نیویورک نوشت : احمدی نژاد بر خلاف توصیه های " بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد که از او خواست تا درباره اسرائیل صحبت نکند باز هم از فرصت حضورش در نیویورک استفاده کرده و اظهارات محکمی علیه اسرائیل ایراد کرد و گفت این رژیم هیچ ریشه ای در خاورمیانه ندارد و باید از بین برود.

" دیلی تلگراف " چاپ انگلیس نیز با اشاره به اظهارات دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت احمدی نژاد بر ضرورت ایجاد یک نظم نوین جهانی بدون سلطه و قلدری آمریکا در جهان تاکید کرد.