مارال دوستی تهیه‌کننده و سردبیر "پرانتز باز" درباره موضوع امشب این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: برنامه امشب را آرش ظلی پور اجرا می‌کند و در آن شاهد حضور اشکان خطیبی هستیم که درباره نمایش "خدای کشتار" توضیح خواهد داد. همچنین ارتباطی با فرشته طائرپور برقرار خواهیم کرد تا درباره فیلم سینمایی "آینه‌های روبرو" توضیحاتی ارائه کند.

وی افزود: همچنین با توجه به قرار گرفتن در هفته دفاع مقدس امروز کیوان کثیریان منتقد سینما و تلویزیون درباره "آژانس شیشه‌ای" صحبت خواهد کرد و گزارشی نیز درباره اسکار روی آنتن می‌فرستیم.

فرشاد حسنی دستیار تهیه‌کننده این برنامه است که شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19 تا 19:30 به صورت زنده روی‌ آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رود.