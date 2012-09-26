اساسنامه اتحادیه رادیوهای اسلامی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صوفی معاون صدا در نشست مشترک با اعضای هیأت رئیسه اتحادیه رادیوهای قرآنی و اسلامی گفت: قرآن کتاب زندگی‌،‌ روشنگری‌، هدایت و وحدت است. جایگاه پیامبر اسلام (ص) به عنوان حامل وحی در میان دیگر پیامبران جایگاه بی‌بدیلی است حتی همه پیامبران در امت خودشان بشارت داده‌اند که حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران است.

وی پاسداشت و کرامت این جایگاه روحانی را تکلیف ویژه و اساسی ادیان الهی به ویژه مسلمانان دانست و گفت: وظیفه مسلمانان است که راحتی و آرامش را از همه‌ی توطئه‌گرانی که به قرآن و پیامبران اهانت می‌کنند، بگیرند. در واقع مسلمانان موحد و آزاداندیش باید این پرسش را از سران استکباری داشته باشند که چطور در کشورهای غربی تحقیق پیرامون موضوعی تاریخی جرم است و مجازات دارد اما کسانی که فیلم می‌سازند، کاریکاتور می‌کشند یا کتاب می‌نویسند، مشمول قضیه آزادی بیان می‌شوند؟

صوفی تصریح کرد: چرا به بهانه آزادی بیان، با قضیه هولوکاست برخورد خشن می‌کنند؟ این رفتار با ساخت فیلم موهن اخیر در حال تکرار شدن است و سال گذشته نیز فیلم ضد اسلامی "دیکتاتور" را ساختند.

معاون صدا گفت: بنابراین بدیهی است جریان هنری به دنبال ایجاد فضای ضداسلامی است و قطعا در شبکه‌های رادیویی قرآنی واجب است که با این جریان ضد اسلامی یک برخورد رسانه‌ای صورت بگیرد.

محمد حسین محمدزاده؛ دبیر کل اتحادیه رادیوهای قرآنی و اسلامی و مدیر رادیو قرآن نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت: در سال 1387 اولین اجلاس بین‌المللی رادیوهای قرآنی را برگزار کردیم که یکی از موفقیت‌های آن این بود که طرح تاسیس اتحادیه بین‌المللی رادیوهای قرآنی و اسلامی داده شد و قرار شد هیأتی این روند را ادامه دهند. به همین دلیل شاهد برگزاری اجلاس دوم این اتحادیه در ماه دوم ژانویه 2012 خواهیم بود.