به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش عصر روز چهارشنبه پنجم مهر در آئین رونمایی از مجلدات یازدهم تا بیستم کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس که در فرهنگسرای بهمن برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد مانور نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس اظهار کرد: اطلاع داریم که آمریکا و 30 کشور بنا دارند رزمایش مشترکی را در خلیج فارس با هدف بازگشایی مسیر انرژی برگزار کنند و ساز و کار این رزمایش نیز تعریف شده است، اما ما حس می کنیم این رزمایش یک حرکت انفعالی و نشانه ای از قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

وی ادامه داد: ایران امروز توان عملیاتی خوبی دارد که استکبار جهانی را به وحشت انداخته و همین موضوع بهانه این رزمایش است با این وجود ما تمامی این حرکت ها را رصد می کنیم و متناسب با آن در خود آمادگی نظامی ایجاد کرده و در موقع مقتضی نیز پاسخ لازم را خواهیم داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد تهدید نظامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی گفت: کشور ما برای دفاع از مرزهای خود طرح های دفاعی متنوعی در زمین، هوا و دریا دارد از سوی دیگر تهدید ایران نیز از سوی رژیم صهیونیستی چیز تازه ای نیست و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه داشته است.

پوردستان افزود: احساس ما این است که تهدیداتی که متوجه جمهوری اسلامی است از ترس این رژیم از حرکت بیداری اسلامی کشورهای منطقه ناشی می شود.

وی ادامه داد: حوزه ژئوپلتیکی اسرائیل هر روز در حال تنگ تر شدن است و از سوی دیگر این رژیم پس از جنگ 22 و 33 روزه ارتش خود را در معرض خسارت ها و آسیب های زیادی دیده است و به همین خاطر با این تهدیدات در نظر دارد تا به ارتش خود روحیه ای دوباره ببخشد تا بتواند آن ارتش را وارد حرکت تازه ای بکند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: ما تمامی حرکت های رژیم صهیونیستی را رصد می کنیم و نیروی زمینی نیز آماده است متناسب با نیاز کشور و با اقتدار مسئولیت خود را در مقابل هر نوع تهدید ادا کند.