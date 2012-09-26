تعیین تکلیف بافت های فرسوده رسالتی ملی و بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با بیان این موضوع، افزود: رسیدن به ایده آل های شهری که احیای بافت های فرسوده از جمله آن می باشد امری مهم است که تاکنون برنامه ریزی های متعددی برای انجام آن صورت گرفته است.



وی با اشاره به تبعات منفی ناشی از عدم توجه به بازسازی بافتهای کهن و فرسوده شهری، تاکید کرد: بر این اساس لازم است روند اجرای طرح های احیای بافت های فرسوده با سرعت و طبق سیاست گذاری های کارآمد مسئولان و مدیران ارشد در سطح کلان و خرد کشور اجرایی شود.



آغاز طرح ضربتی جمع آوری نخاله های ساختمانی درمنطقه 3



مدیر منطقه 3 شهرداری کرج گفت: طرح ضربتی جمع آوری خاک و نخاله های در معابر و کوچه های منطقه 3 کرج آغاز شد.



محمدرضا صیفی گفت: این طرح با هدف پاکسازی و بهسازی چهره شهر از هرگونه نخاله ساختمانی در حال اجرا است.



وی اظهارداشت: عملیات جمع آوری خاک و نخاله های شهری معابر توسط چندین اکیپ نیروهای خدمات شهر و ماشین آلات مورد نیاز به صورت مجزا انجام می شود.



کمیته ساماندهی تابلوهای معابر و ترافیک در منطقه 6 تشکیل شد



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از تشکیل کمیته ساماندهی تابلوهای معابر و ترافیک در منطقه 6 شهرداری کرج خبر داد.



عباس حق محمد لو گفت: این کمیته با حضور رئیس اداری مالی، معاون خدمات شهری، مسئول ترافیک، مسئول زیباسازی و مسئول روابط عمومی منطقه 6 شهرداری کرج تشکیل شد.



وی بر ضرورت تشکیل این جلسات تاکید کرد و با بیان اینکه ساماندهی تابلوهای معابر از جمله اقدامات مهم شهرداری است، افزود: باید اهتمام ویژه ای بر این مهم داشت.



شهردار جدید منطقه 7 معارفه شد



طی مراسمی مجید عسگری، معاون سابق استاندار زنجان در سمت مدیر منطقه 7 شهرداری کرج معارفه و محمد جعفر جوادی نیز که پیش از این به عنوان شهردار این منطقه فعالیت می کرد، تودیع شد.

محمد جعفر جوادی آملی که پیش از این سکان هدایت و مدیریت شهرداری منطقه 7 را در دست داشت، با تودیع از سمت مدیر منطقه در سمت سرپرست سازمان تازه تاسیس فرهنگی ابقاء شد.



سید علی آقازاده ، شهردار کلانشهر کرج در آیین تودیع و معارفه شهردار منطقه 7 فعالیت و عملکرد مثبت محمد جعفر جوادی آملی را یادآور شد و اظهارامیدواری کرد: شهردار جدید این منطقه نیز با توجه به عملکرد گذشته این منطقه و الگو برداری از شیوه های مطلوب و بهینه مدیریت وی، گام های کارآمد تری را در زمینه مدیریت و خدمت رسانی به شهروندان این منطقه بردارد.



انفجار گاز شهری در کرج حادثه آفرید

مقارن ساعت 17:44 یک مورد انفجار گاز شهری به آدرس مهرشهر،حسین آباد راه آهن گزارش شد که سریعا نیروهای نجات ایستگاه 4 به محل حادثه اعزام شدند.



نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که در اثر نشت گاز شهری در یک از واحدهای یک مجتمع سه طبقه به متراژ تقریبی 80 متربع انفجاری رخ داده است.