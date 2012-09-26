به گزارش خبرنگار مهر، طی نشستی که با حضور فرماندار کنگان، بنیاد شهید شهرستان، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، شهرداری‌های پنج گانه شهرستان کنگان و روابط عمومی سه شرکت از پارس جنوبی و کارخانه سیمان ساروج با عنوان کارگروه ساخت فیلم مستند شهدای شهرستان کنگان برگزار شد، ضرورت انتقال هرچه بهتر و بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های جوان و آینده مورد تاکید قرار گرفت.

فرماندار شهرستان کنگان در خصوص ساخت اولین فیلم حرفه ای مستند شهیدان شهرستان کنگان به خبرنگار مهر گفت: در واقع این فیلم با محوریت فرمانداری کنگان و با همکاری سایر دستگاه ها انجام خواهد شد که البته قسمت عمده ای از هزینه‌ها را شهرداری‌های پنجگانه ما متقبل شده اند.

تیمور یزدان‌شناس خاطرنشان کرد: قرار شد که انشاءالله کار ساخت این فیلم تا قبل از پایان سال 91 به اتمام برسد که البته با شناختی که از این کارگردان بومی و خوش آتیه داریم، مطمئنا کار خوبی ارائه خواهد شد.

ضرورت فرهنگ‌سازی برای حفظ ارزش‌های شهدا



فرماندار کنگان هدف از ساخت این فیلم را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قالب فیلم عنوان کرد و افزود: در عصر کنونی که به عنوان عصر دیجیتال نیز محسوب می شود، در مقابل هجمه های مختلف و قوی دشمن برای تضعیف کردن فرهنگ ایثار مردم مسلمان ایران، نمی‌توان برای ترویج این فرهنگ غنی، فقط به چند پلاکارد، بنر، بروشور و چیزهایی از این قبیل اکتفا کرد.

یزدان شناس ادامه داد: ساخت فیلم های قوی در این زمینه از ضروریات فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ است، لذا سرمایه گذاری در این بخش چیزی است که باید همه ما به آن اهتمام بورزیم تا علاوه بر حفظ ارزش های شهدا، جانبازان، اسیران و دفاع مقدس، بتوانیم آن را برای نسل های بعد نیز منتقل کنیم.

وی اذعان داشت: ما باید از ظرفیتی بنام خانواده شهدا برای فرهنگ سازی استفاده ببریم زیرا که ممکن است این عزیزان تا چند سال آینده در قید حیات نباشند. پدر و مادر شهیدان می توانند برخی از زوایای مثبت زندگی شهیدشان که ناگفته و پنهان مانده را بازگو کنند. با فوت این عزیزان این ناشناخته ها، ناگفته باقی خواهد ماند.

فرماندار کنگان با اشاره به این مطلب که این نوع مستند، حرفه ای و برای اولین بار است که در شهرستان کنگان انجام می گیرد، افزود: بناست که از برخی از همرزمان و فرماندهان شهدای شهرستان که در قید حیات هستند نیز در این فیلم بهره بگیریم.

اعتبار 320 میلیون ریالی برای ساخت فیلم مستند شهدای کنگان



رئیس بنیاد شهید شهرستان کنگان در خصوص این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: هدف از ساخت این فیلم، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا و بهره گیری از خاطرات بازماندگان شهدا به صورت فیلم مستند است.

این فیلم قرار است به کارگردانی هنرمند جوان و بومی شهرستان یعنی ایمان حاجی زاده با مبلغ 320 میلیون ریال ساخته شود.



امیر دشتی افزود: فرهنگ شهادت و ایثار، جوانان ما را به دلیرمردانی تبدیل کرد که حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند و با ابرقدرت‌ها و دشمنان ایران و اسلام جانانه جنگیدند.

وی تصریح کرد: بنا به نیاز جامعه کنونی باید فرهنگ ایثار و شهادت به بهترین شکل ترویج شود. یکی از مصادیق ترویج فرهنگ ایثار ساخت فیلم های مستندی از شهدا و خانواده های آنان است.

رئیس بنیاد شهید شهرستان کنگان ادامه داد: قرار است که از این مقدار مبلغ توافق شده، حدودا 16 میلیون تومان در ابتدای کار به وی پرداخت و مابقی آن در پایان کار زمانی که کار انجام شده مورد تایید واقع شد، پرداخت شود.

نمایش فیلم شهدای کنگان در جشنواره‌های کشوری



وی خاطرنشان کرد: این فیلم پس از اتمام، در شهرستان، استان بوشهر و در جشنواره های کشوری نمایش داده می شود.



دشتی با اشاره به متولیان این کار فرهنگی، گفت: فرمانداری، بنیاد شهید شهرستان، سپاه کنگان، شهرداری های پنج گانه شهرستان و فرهنگ و ارشاد شهرستان هستند.

از جمله فعالیت های موثر در ترویج فرهنگ ایثار، ساماندهی گلزارها، یادواره ها کنگره ها و فیلم های مستند است.



وی اذعان داشت: از جمله فعالیت های که می تواند در ترویج فرهنگ شهادت، تاثیر و کارایی داشته باشد، ساماندهی گلزارها، یادواره ها کنگره‌ها و فیلم های مستند است.

رئیس بنیاد شهید شهرستان کنگان در پایان گفت: جوانان ما باید دنبال فرهنگ شهادت باشند تا در آینده مبلغی برای فرهنگ ایثار و شهادت باشند.

ضرورت زنده‌نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت



کارگردان این فیلم در ارتباط با ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: این کار با تصمیم فرماندار کنگان به عنوان ادای دینی نسبت به شهدا و خانواده آن‌ها در حال تولید است. علاوه بر آن می تواند یک اثر قابل احترام از فداکاری‌ها و رشادت های شهدای شهرستان کنگان باشد که برای سال های سال و برای نسل های آینده نیز ماندگار باشد.

ایمان حاجی زاده اظهار داشت: این فیلم باید خیلی زودتر از این ساخته می شد البته جای بسی خوشحالی است که با مدیریت فرماندار شهرستان که خود نیز سوابق جبهه و جنگ را در کارنامه دارد این فیلم در حال ساخت است. امیدواریم که شهرستان های دیگر نیز از این کار فرمانداری کنگان الگوبرداری کنند.

این کارگردان بومی اذعان داشت: به نظر بنده وقتی فرهنگ ایثار و فداکاری را در ذهن مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان زنده نگه داریم، توانسته ایم اتفاق بسیار خوبی را رقم بزنیم و به عبارتی یک نوع سرمایه گذاری بر روی جوانان است.

حاجی زاده ادامه داد: کار بسیار خوبی که در جریان ساخت این فیلم می توان به آن اشاره کرد، مشارکت شهرداران پنجگانه شهرستان در این کار است. خوشبختانه هر کدام از شهرداران پنج شهر شهرستان کنگان در زمینه فرهنگی و هنری دستی بر آتش دارند.

استفاده از عوامل مطرح سینمای کشور برای ساخت مستند شهدای شهرستان کنگان



وی با ذکر مثالی در این ارتباط ادامه داد: شهردار شهر ساحلی بنک سابقه ریاست فرهنگ و ارشاد شهرستان کنگان را در کارنامه دارد، شهردار کنگان سابقه مدیریت دبیرستان را در کارنامه دارد و به اصطلاح سابقه ای فرهنگی دارد، شهردار سیراف، نخل تقی و عسلویه نیز از هنرمندان عرصه تئاترند و به خوبی با هنر آشنا هستند و این اتفاق بسیار خوبی بود که شهرداران ما به مسائل زیربنایی فرهنگی ورود می کنند.

حاجی زاده در خصوص حرفه ای بودن این مستند گفت: پشت این کار پژوهش و تحقیق دقیقی است.این کار از عوامل مطرح و شناخته شده سینمای کشور بهره مند است که با امکانات حرفه سینما به تولید خواهد رسید. مستند شهدای شهرستان کنگان بدین منظور حرفه ای خوانده می شود که در فرم و محتوای این فیلم نکات تکنیکی به طور کامل و دقیق مطابق با استاندارهای سینمای مستند در آن رعایت می شود.

این هنرمند بومی با اشاره به این مطلب که این فیلم در یک بازه زمانی چهار ماه ساخته می شود، افزود: مرحله پیش تولید آن از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و حدودا پس از چهار ماه و نیم به تولید نهایی می رسد.