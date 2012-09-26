به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار به طور همزمان پیگیری شد که طی آن نتایج زیر رقم خورد:

فجرشهید سپاسی یک - تراکتورسازی تبریز صفر

گل: بابک لطیفی(59)



* ذوب آهن اصفهان 3 - سایپا البرز صفر

گل ها: سپهر حیدری(12)، فرشاد بهادرانی(17) و مهدی رجب زاده(42) برای ذوب آهن - سجاد شهباززاده(62 و 78) برای سایپا

تیم فوتبال فجرسپاسی در شرایطی برابر تراکتورسازی به پیروزی رسید که محمود یاوری به عنوان مسن ترین سرمربی لیگ برتر موفق شد سومین تیم که هدایت آن را مربی پرتغالی برعهده دارد شکست دهد. او پرسپولیس با مانوئل ژوزه، صنعت نفت با کاستا و تراکتورسازی با اولیویرا را شکست داده است.