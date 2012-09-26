واکنش ویسی پس از شکست سنگین پیکان برابر فولاد؛ بازی چند چند شد؟!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از شکست 5 بر صفر تیمش مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی دو نیمه متفاوت داشت، نیمه اول تیم ما خوب بازی کرد و برخلاف جریان مسابقه گل خوردیم و در نیمه دوم تیم فولاد ابتکار عمل را در دست داشت آن هم در شرایطی که ما برای جبران نتیجه وارد زمین شده بودیم.

وی در ادامه افزود: آقای فرکی نیمه مربیان را از من برد و تیم فولاد نیز در این نیمه مقابل پیکان به برتری رسید. فولاد در نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد و من نمی دانم بازی چند چند شد! اصلا بازی چند چند شد؟! من فکر می کردم شش گل خورده ایم!

سرمربی تیم فوتبال پیکان، فولاد را مستحق برتری دانست و گفت: ما در نیمه دوم آشفته بودیم و حق تیم فولاد رسیدن به پیروزی بود. شما در آینده هم از این بازی ها از تیم پیکان خواهید دید چرا که ما به هیچ عنوان برای مساوی بازی نمی کنیم و به میدان می رویم که پیروز شویم.

ویسی به دفاع از عملکرد مدافعان تیمش پرداخت و گفت: زمانیکه یک تیم گل می خورد فقط مدافعان مقصر نیستند از درون دروازه تا نوک حمله در باز شدن دروازه تیم مقصر هستند. همانطور که اگر گلی به ثمر برسانیم همه در به ثمر رسیدن او شریک هستند. من هم به اندازه خود در اینکه امروز دروازه مان 5 بار باز شد مقصرم. متاسفانه ما عمق و عرض زیادی در خط دفاعی مان به حریف می دهیم که همین مساله باعث می شود گل های زیادی دریافت کنیم. امیدوارم بتوانیم این نقیصه را بر طرف کنیم تا به امروز که فقط امیدواری بوده و هنوز به نتیجه ای نرسیدیم!

سرمربی تیم فوتبال پیکان در خصوص عدم استفاده از بازیکن باتجربه این تیم محمدرضا طهماسبی در دیدار مقابل فولاد گفت: ما در تیم فولاد نفرات ارزشمندی داریم که یکی از آنها طهماسبی است از آنجایی که طهماسبی از ابتدای فصل مدام در کنار تیم بوده تصمیم گرفتیم امروز به او استراحت بدهیم چرا که با شرایط سنی که محمدرضا دارد ممکن است به او فشار وارد شود. به همین خاطر به دیگر بازیکنان فرصت دادیم تا همه شرایط حضور در میدان را پیدا کنند.

تیم فوتبال پیکان تهران هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را با شکست 5 بر صفر مقابل فولاد خوزستان پشت سر گذاشت.