چهار ساختمان پایگاه مقاومت در شهرستان دیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان رزمندگان، جهادگران و فرماندهان و با حضور مسئولان شهرستان ساختمان چهار پایگاه مقاومت در شهرهای دیر، دوراهک و آبدان به بهره برداری رسید.

مسئول فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه دیر و دبیر ستاد هفته دفاع مقدس این شهرستان عصر چهارشنبه در آئین افتتاح این ساختمان‌ها اظهار داشت: ساختمان این پایگاه‌ها هر یک با زیربنای 80 مترمربع بوده است که در مجموع 750میلیون ریال برای آنان هزینه شده است.

عبدالله میرزایی افزود: تعمیر و ساخت پایگاه‌های مقاومت در دستور کار سپاه ناحیه دیر قراردارد و امیدواریم که با تمهیدات صورت گرفته تا پایان سال عملیات اجرایی چند پایگاه دیگر در شهرها و روستاهای پرجمعیت شهرستان اجرایی شود.

مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه دیر با اشاره به تاثیر پایگاه‌های مقاومت در جذب جوانان و نوجوانان اضافه کرد: دوران دفاع مقدس یک عرصه فرهنگی بزرگ برای بسیجیان به حساب می‌آمد.

وی خاطرنشان ساخت: اکنون دشمن برای ضربه زدن به اسلام و گمراه کردن جوانان تلاش زیادی می‌کند و مساجد و پایگاه‌های مساجد فعال‌تر از گذشته توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند و در راستای جذب و غنی کردن فعالیت‌های فرهنگی تلاش بیشتری داشته باشند.

میرزائی با تاکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های دفاع مقدس خواستار تلاش همگانی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه شد و بیان داشت: برنامه های مختلفی به منظور بزرگداشت ایام دفاع مقدس در شهرستان دیر برگزار شده است و برنامه‌های دیگری نیز در دست اجرا داریم.