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۵ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

فخرایی خبر داد:

ویزیت رایگان بیماران در روستاهای شهرستان دیر

ویزیت رایگان بیماران در روستاهای شهرستان دیر

دیر - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از ویزیت رایگان بیماران در برخی از روستاهای شهرستان دیر به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

حسن فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اجرا شده  برنامه‌هایی نیز در دست اجرا داریم که این برنامه‌ها با مشارکت و حضور کارکنان این شبکه به خوبی و در کیفیتی مطلوب برگزار شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر خاطرنشان ساخت: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه دوره‌ای کتاب و عکس دفاع مقدس با همت شبکه بهداشت و درمان دیر در مکان‌های مختلف گشایش یافت.

فخرایی اضافه کرد: همچنین در این هفته یک اکیپ متشکل از پزشک عمومی، آمبولانس با تجهیزات دارویی به مناطق روستای پشت آسمان، باغ عالی، کالو و دمیگز اعزام و بیماران را رایگان ویزیت کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: تقدیر از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس از کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان، نصب بنر پیرامون دفاع مقدس و برگزاری مسابقه ورزشی از دیگر برنامه‌های شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیر در هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 1706141

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