ویزیت رایگان بیماران در روستاهای شهرستان دیر

حسن فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: برنامههای مختلفی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اجرا شده برنامههایی نیز در دست اجرا داریم که این برنامهها با مشارکت و حضور کارکنان این شبکه به خوبی و در کیفیتی مطلوب برگزار شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر خاطرنشان ساخت: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه دورهای کتاب و عکس دفاع مقدس با همت شبکه بهداشت و درمان دیر در مکانهای مختلف گشایش یافت.
فخرایی اضافه کرد: همچنین در این هفته یک اکیپ متشکل از پزشک عمومی، آمبولانس با تجهیزات دارویی به مناطق روستای پشت آسمان، باغ عالی، کالو و دمیگز اعزام و بیماران را رایگان ویزیت کردند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: تقدیر از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس از کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان، نصب بنر پیرامون دفاع مقدس و برگزاری مسابقه ورزشی از دیگر برنامههای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیر در هفته دفاع مقدس است.
نظر شما