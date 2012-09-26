غیبت کربکندی و دو اشتباه رحمان احمدی

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و سایپای کرج در چارچوب رقابت‌های هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

مسئولان باشگاه ذوب‌آهن پیش از آغاز این بازی به مناسبت هفته دفاع مقدس به صورت نمادین و با دسته‌های گل یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را زنده کردند.

رسول کربکندی، سرمربی و محسن کرباسچی سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن که در بازی ذوب‌آهن مقابل مس کرمان از سوی داور مسابقه اخراج شده بود، از روی سکوهای ورزشگاه فولادشهر نظاره‌گر این بازی بودند.

رحمان احمدی دروازه‌بان ملی‌پوش تیم سایپا در مسابقه امروز دو اشتباه بد داشت و تیمش در نیمه نخست روی اشتباهات او دو گل دریافت کرد.

سرمربی تیم سایپا در نیمه نخست بازی از روی نیمکت به تماشای بازی مشغول بود اما در نیمه دوم با حساسیت در کنار زمین بازی را تماشا می‌کرد.

ذوب‌آهن در این بازی به جز محمد صلصالی غایب دیگری نداشت و کربکندی از همه بازیکنانش در این بازی استفاده کرده بود.

تماشاگران اندکی برای تماشای این بازی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و تعداد تماشاگران به زور به 500 نفر می‌رسید.

کیفیت نامناسب تصاویر پخش‌شده از اسکوربورد ورزشگاه فولادشهر اصفهان باعث اعتراض برخی از خبرنگاران و تماشاگران شد.

بازوبند کاپیتانی تیم ذوب‌آهن در بازی امروز این تیم مقابل سایپا بازوی مهدی رجب‌زاده بسته شده بود.

تماشاگران ذوب‌آهن در وقت‌های اضافه بازی با به صدا درآوردن سوت، از داور بازی خواستند هرچه سریعتر سوت پایان بازی را به صدا درآورد.

ذوب‌آهن در این بازی با نتیجه 3 بر 2 مقابل سایپای کرج به پیروزی رسید.