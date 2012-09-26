دوست داشتم با استرالیا بازی کنیم/ از مردم خواهش می کنم به ورزشگاه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی مهر پس از صعود مقتدرانه ایران به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال نوجوانان قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: دوباره از همه عذرخواهی می کنم زیرا نتوانستیم آنطور که همه انتظار داشتند بازی کنیم. انتظارم از این تیم بالاتر است و بچه ها باید در شرایطی که شما با دلسوزی از تیم حمایت می کنید بهتر بازی کرده و تلاش بیشتری از خود ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه بازیکنانش مطمئنا در بازی پلی اف جبران کرده و همه مردم را شاد خواهند کرد، افزود: در آن بازی مهم تمام توانمان را می گذاریم تا با پیروزی بر استرالیا دل مردم را شاد و از شرمندگی همه بیرون آئیم تا راحت در مقابل شما صحبت کنم.

خبرنگاری در خصوص اینکه چرا ایران در این جام ابتدا گل می خورد از سرمربی تیم ملی نوجوانان سوال کرد که وی در پاسخ گفت: البته در این بازی پیشرفت کردیم و دیرتر گل خوردیم(باخنده). در سه روز باقی مانده تمرکزمان را بیشتر روی این موضوع جمع می کنیم تا هوشیارانه تر در مقابل استرالیا بازی کنیم. قول می دهم در آن بازی تا آنجا که می توانیم تلاش کرده و گل نخوریم.

وی در خصوص رویارویی با استرالیا اظهار داشت: تمام تیم هایی که به این مرحله راه یافتند، قدرتمند هستند اما نمی توان به راحتی از کنار نام استرالیا گذشت، زیرا از لحاظ تیمی و سازماندهی کاملا پیشرفته هستند.

دوستی مهر با اشاره به اینکه از روز اول می دانست در این مرحله با استرالیا بازی خواهد کرد، ادامه داد: خیلی روزها در مورد این تیم صحبت می کردیم و من دوست داشتم از بین عراق و استرالیا با این تیم بازی کنیم، زیرا در فرهنگ و سیستم ما ایرانی ها این موضوع نهادینه شده که دنبال کارهای سخت باشیم. ما همیشه مقابل تیم‌هایی که اسم ندارند کار سختی داشتیم، اما وقتی با تیم های قدرتمند بازی کنیم مقابل آنها عملکرد خوبی داریم.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: استرالیا تیم قدرتمندی است و کار سختی برابر این تیم داریم ضمن اینکه بازی پلی آف حساسیت های خودش را دارد. این تیم را کاملا می شناسیم چشمان زیادی در این مدت آنها را آنالیز کرده اند و با استفاده از نظرات تمام کارشناسان با تمام قوا برابر استرالیا بازی خواهیم کرد.

سرمربی تیم نوجوانان خاطرنشان کرد: اگر رقیبانمان خوب بازی کنند ما هم برابرشان عملکرد خوبی داریم، نوع فوتبال کشورمان این بوده است. همه دیدند در بازی های گروهی هیچ کدام از تیم ها مقابل ما بازی نکرده و تنها به دفع توپ، بدست آوردن مساوی یا استفاده از ضد حملات برای گلزنی چشم دوخته بودند.

خبرنگاری در مورد استرس بالای بازیکنان و خودخواهی آنها در ارسال پاس ها سوال کرد که وی اینگونه پاسخ داد: کارکردن با بازیکنانی که 16 سال دارند، خیلی سخت است باید با آنها بیشتر تمرین کنیم، زیرا آینده سازان فوتبال ما هستند. از فکرها و راهنمایی شما هم استفاده می کنیم تا با خرد جمعی و وحدت بین همه تیم را به جام جهانی ببریم.

دوستی مهر اضافه کرد: سال 98 تیم ایران با حمایت یار دوازدهم که رسانه ها و مردم بودند به جام جهانی رفت. من از مردم خواهش می کنم یکبار هم که شده به تیم های پایه بها داده و در بازی با استرالیا به ورزشگاه بیایند و آینده سازان فوتبال را حمایت کنند.

وی ادامه داد: نباید تنها از مربیان و تیم های باشگاهی و ملی بزرگسالان حمایت کرد یکبار هم که شده مردم بیایند و از تیم نوجوانان که متعلق به خودشان است، حمایت کنند. اگر می خواهیم فوتبالمان حرفه ای شود فقط باید به تیم های پایه اهمیت دهیم و از این رده قدم هایمان را برای رسیدن به موفقیت برداریم.

سرمربی تیم نوجوانان به موضوع جالبی هم اشاره کرد: من از مردم خواهش می کنم روحیه ما را با حضور نیافتن در ورزشگاه پایین نیاورند. من وقتی سکوهای خالی را دیدم خجالت کشیدم، زیرا فدراسیون و سازمان ورزش تلاش زیادی برای کسب میزبانی انجام داد و نباید اینگونه ورزشگاه خالی باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برای دیدن این بازی ها هزار نفر هم به ورزشگاه نیامدند که این مسئله دلمان و قلبمان را می شکند اگر می خواهیم جهانی شویم باید یکشنبه مردم و تماشاگران با حضور پرشور در ورزشگاه از تیم نوجوانان حمایت کنند.

دوستی مهر در پایان گفت: شاید سواد و شعور من پایین باشد اما شما بیایید و به فوتبال ایران و تیم نوجوانان که متعلق به خودتان است، کمک کنید چرا بی تفاوت هستید؟ من از شما خواهش می کنم با حمایت از این تیم کاری کنید یکبار دیگر بتوانیم سهمیه حضور در جام جهانی بدست آوریم.