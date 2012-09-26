به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش نیکنام عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای تامین سلامت و امنیت شهروندان از همه توان و ظرفیت موجود به نحو مطلوب بهره میبریم و در این مسیر هیچ فرصتی را هدر نمیدهیم.
وی افزود: همکاری مردم با نیروی انتظامی تاثیر بهسزایی در بهبود وضعیت امنیتی دارد و امیدوار هستیم در این مسیر به اهداف مورد نظر برسیم.
فرمانده انتظامی ویژه پارس جنوبی از شناسایی و دستگیری سارقان بهعنف در کمترین زمان ممکن در پارس جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: سه نفر سارق به عنف در کمتر از سه ساعت توسط پلیس آگاهی منطقه دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: مأموران آگاهی منطقه ویژه پارس جنوبی در پی وقوع 2 فقره سرقت بهعنف در عسلویه با توجه به حساسیت موضوع و بازتاب منفی آن در اجتماع، بلافاصله اکیپ عملیاتی ویژه تشکیل و وارد عمل شدند.
این مقام انتظامی افزود: پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده شبانهروزی به سه نفر به نامهای "ص"، "م" و "ج" مظنون که پس از صحت و سقم موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه وارد عمل شدند و هر سه نفر را در کمترین زمان ممکن دستگیر و به پایگاه انتظامی انتقال دادند.
نیکنام ادامه داد: هر سه نفر سارق در بازجوییهای انجام شده توسط پلیس به جرم خود اعتراف کرده و تمامی اموال سرقت شده توسط آنها به مالباختگان بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی ویژه پارس جنوبی با تبریک بهمناسبت هفته دفاع مقدس و قدردانی از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس در شناسایی و کشف جرائم از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بینظمی و اخلال در نظم عمومی و خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و ... توسط افراد متخلف، قانون گریز و قانونشکن، در اسرع وقت با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس تا نسبت به شناسایی جرم، دستگیری مجرمان و متخلفان و پاکسازی محلات اقدام شود.
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